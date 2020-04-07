Ляйсан Утяшева: «Я люблю свой возраст»

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Земфира выпустила новую песню про Крым



В композиции певица пообещала «попробовать бросить пить»

Новая песня «Крым» в исполнении Земфиры увидела свет 1 апреля. Композиция была опубликована на официальном YouTube-канале исполнительницы. В 2018 году Земфира порадовала поклонников треком Джозеф на стихи Иосифа Бродского. Таким образом, песня «Крым» стала первой авторской композицией на собственные стихи Земфиры за целые семь лет.

«Если ты будешь со мной жить, я попробую бросить пить. Однозначно брошу курить, потому что тебя бесит кашель, как у больных, и нам пришлось бы поехать в Крым», — поет Земфира.





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