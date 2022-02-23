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Рукоделие: здоровье на кончиках пальцев



Вышивка, шитьё, вязание, оригами – не только приятные занятия. Они полезны для здоровья, причем в любом возрасте!

Дети: творить, чтобы говорить

В.А. Сухомлинский писал: «Источники способностей и дарований детей – на кончиках их пальцев». Зоны мозга, отвечающие за понимание и воспроиз­ведение речи и моторные области коры больших полушарий находятся ря­дом друг с другом. Стимулирование моторных областей приводит и к сти­мулированию речевых зон.

Именно поэтому логопеды, дефектологи и психологи, работая с детьми, так много внимания уделяют моторным упражнениям. Мозг развивается через движение: улучшается связь между полу­шариями, развиваются память и внимание, ребёнок легче освоит чтение и письмо.

Взрослые: творить, чтобы быть счастливыми

В курс реабилитации для людей, перенесших инсульт, обязательно входят упражнения для кистей рук и пальцев. Для людей с психологическими проблемами арт-техники – это и метод лечения, и способ сохранить психическое здоровье в дальнейшем. Ручное творчество – это наиболее экологичный вид развития и самопомощи. Творчество снижает уровень стресса, отвлекает от проблем и суеты.

Золотой возраст: творить, чтобы быть здоровыми

Рукоделие помогает пожилым людям сохра­нять активность мозга и мысли­тельных процессов, избежать бо­лезни Альцгеймера, деменции, проблем с памятью и координа­цией движений. Ведь рукоделие – это бесконечный процесс обучения, решение нестандартных задач, а значит – формирование новых нейронных связей в мозгу, что существенно продлевает его активность. Пен­сионеры, занятые творчеством, находят себе друзей, остаются активными, чувствуют себя полноценными членами общества. А интерес к жизни – самая эффективная биодобавка!

Если вы задумываетесь о творчестве, и вам необходимы расходные материалы от вышивки до вязания, то заезжайте в наш магазин «Формула Рукоделия» в Кузьминках по адресу: Волгоградский проспект, д.70.

С чего начать?

24-27 февраля в Москве пройдет выставка-продажа «Формула Рукоделия». Почему стоит туда заглянуть? В магазине вы видите только товары для творчества, а что из них получится – не всегда понятно. А на выставке вас ждут и материалы для рукоделия, и готовые работы мастеров, а в зоне мастер-классов сможете сесть и обучиться множеству интересных техник! А главное – творческие люди со всей страны! А это значит – настоящее общение людей по интересам!

Подробнее о мероприятии, правилах входа, расписании мастер-классов и мероприятий смотрите на сайте www.formularukodeliya.ru

Выставка пройдет в концертно-выставочном зале Main Stage по адресу: Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 13, с. 33.

Приходите за новым хобби и отличным настроением перед первым днем весны!