Мой самый большой эксперимент – я сам

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Главную елку страны привезут 14 декабря

Дерево отправят на Соборную площадь Московского Кремля. Согласно требованиям, она должна быть не менее 25 метров высотой, а возрастом – не более 120 лет.

В этом году Соборную площадь украсит 90-летняя ель, найденная в Щелкове. Ее высота – около 28 метров, диаметр ствола – 56 сантиметров, а размах нижних ветвей – порядка 10 метров.

Отбор конкурсанток лесничими традиционно начался еще летом и длился несколько месяцев.

По условиям конкурса у ели не должно быть частичного отсутствия кроны, изгибов и искривлений, а также заболеваний хвои.

Основными критериями при выборе главной новогодней ели России являлись также ее размеры и визуальная привлекательность: у дерева должна быть правильная, пирамидальная форма кроны, равномерная, насыщенная окраска хвои, отсутствовать сухие и сломанные ветви. Кроме этого, что немаловажно, должна быть возможность удобного транспортного подъезда к ели, чтобы не пострадали соседние деревья.