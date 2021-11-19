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Один из ярких российских актёров театра и кино современности Максим Матвеев на днях появился в […]

Мой самый большой эксперимент – я сам

Один из ярких российских актёров театра и кино современности Максим Матвеев на днях появился в новом сериале «Шерлок в России», вышедшем на одном из интернет-каналов.

— Про Шерлока Холмса снято очень много фильмов и сериалов. Не посчитали предложение некоей авантюрой?

— Если не брать какую-то техническую составляющую, в роли есть хорошая психологическая составляющая, новая трактовка поступков Шерлока Холмса, которые связаны с детством. Меня это очень мотивирует.

— Сразу согласились на эту роль?

— Сомнения, конечно, были. Я сам по себе такой человек, достаточно сомневающийся. Когда выбираю определенную работу для себя, стараюсь по максимуму взвесить все за и против. У меня нету звездной болезни, я не ощущаю себя всемогущим, напротив очень закомплексованный человек, в плане профессии.

— В кино Вы сыграли очень разных людей с самыми разнообразными характерами. Это желание экспериментировать?

— Да, мне постоянно хочется удивлять самого себя. Мой самый большой эксперимент – я сам. Находить черты характера, свойства темперамента, которые не замечал раньше. К тому же у современного актера не может быть одного амплуа.

— Почему?

— Мы живем в гигантском насыщенном информационном поле. Зрителя сложно удивить. Если предлагают уже знакомые типажи, он теряет интерес. Все сейчас в погоне за впечатлениями.

— А есть роль, о которой мечтаете?

— Если честно, то я никогда не мог ответить на этот вопрос. Сейчас очень много интересного материала, который рождается сиюминутно.

— Максим, Вы не так давно покинули МХТ им. Чехова. С театром покончено?..

— Я не исключаю, так скажем, участие театра в своей жизни и моего участия в жизни театра. Всегда открыт каким-то предложениям. На самом деле взаимодействие, допустим, с Московским художественным театром я приостановил гораздо раньше. Я сейчас там числюсь как творческая единица, но нахожусь в так называемом академическом отпуске без участия в каких-то работах. Пока! Временно решил взять такую паузу.

— Вам с женой, актрисой Лизой Боярской удалось участвовать не в одном, а в нескольких проектах. Совместная работа влияет на Ваши отношения?

— Съемки — другой режим взаимоотношений. У нас на площадке, особенно если это интимная история, как в «Анне Карениной», должно быть разграниченное пространство: я сам по себе, Лиза сама по себе. Тогда никакие перипетии персонажей не переходят в совместную жизнь. Здорово, что мы оба это понимаем и принимаем.

— Без чего не проходит ни один твой день?

— Не могу прожить без музыки и зеленого чая. Начинаю день с Maroon 5, в обед слушаю «АукцЫон», а вечером – Прокофьева или Шостаковича. Чай пью без сахара. А еще со мной в машине всегда полуторалитровая бутылка воды. Приучил себя пить много жидкости.