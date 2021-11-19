Мой самый большой эксперимент – я сам

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СТИЛЬНЫЙ РЕМЕНЬ В ТК «ЮЖНЫЕ ВОРОТА»

Сегодня привычный ремень используется не только в джинсах и брюках, но и для создания акцента или завершающего штриха модного лука. Он способен изменить образ, сделать его современным и стильным: эффектно подчеркнуть талию или сделать скучный наряд ярким и неординарным. На линии 16 в павильоне 90, а также на линии 15 торгового комплекса «Южные ворота» представлен широкий ассортимент трендовых и классических ремней и поясов.

На первом месте в тройке лидеров текущего сезона — широкие ремни. Они стали универсальным аксессуаром в гардеробе каждой женщины. Кожаный или тканевый пояс отлично сочетается с платьем и блузой, джемпером и офисным пиджаком. Трендом 2021 года стали широкие ремни-корсеты, способные эффектно скорректировать фигуру. Ультрамодные модели со шнуровкой или заклепками, одной или несколькими пряжками помогут в создании не только городского образа, но и романтического вечернего.

Тонкие ремни отлично украсят пальто, куртку или пуховик. Такой элегантный и сдержанный аксессуар советуют небрежно завязывать на пару узлов или создавать эффект многослойности, обернув несколько раз вокруг талии. Тонкий пояс добавит женственности и изящества образу.

На пике популярности стильные пряжки. Акцентные пряжки отлично смотрятся в монохромных образах. Для создания невероятно смелого и стильного лука следует выбирать модели с массивными пряжками круглой или квадратной формы, кольцами, карабинами или замками.

Ремни с цепочками – отголоски моды прошлого, вновь ворвавшиеся в гардеробы модниц. Цепочка, затянутая на талии, дополнит платье и привлечет внимание к стройной талии. Свободные модели, спадающие с бедер, можно эффектно использовать для брюк и юбок.

Мужские ремни отражают стиль обладателя. Классический кожаный пояс черного или коричневого цвета с небольшой пряжкой соответствует строгому костюму. Широкие модели с пряжкой более крупного размера подходят к джинсам или брюкам для повседневной носки.

Справочно: на территории торгового комплекса «Южные ворота» действует комплекс мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Обязательно использование средств индивидуальной защиты (масок), соблюдение социальной дистанции 1,5 метра. По периметру ТК установлены санитайзеры с антисептическими средствами.

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Южные ворота – оптово-розничный торговый комплекс, специализирующийся на товарах широкого потребления, расположенный на 19 км МКАД. Открыт в 2011 году. На территории 130 тыс. кв. м работает более 3 тыс. павильонов, в которых представлен широкий ассортимент товаров отечественных и зарубежных производителей.

Контакты:

ТК «Южные ворота»

Адрес: МКАД 19 км, вл.20 стр. 1

+7 499 682-90-90

info@yugnie-vorota.ru