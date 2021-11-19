Мой самый большой эксперимент – я сам

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В Москве открылась ярмарка экологически чистых продуктов из Карелии. Посетители смогут приобрести уникальные продукты: радужную […]

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Открылась ярмарка «Сделано в Карелии»

В Москве открылась ярмарка экологически чистых продуктов из Карелии.

Посетители смогут приобрести уникальные продукты: радужную форель, северный мед, ягоды, грибы, горячие северные чаи, морсы и мороженое. Замглавы Карелии Владимир Тимофеев рассказал, что на ярмарке также можно будет попробовать медвежатину, лосятину, кабанятину и оленину.

— Карелия – это вообще экологически чистый регион, поэтому всем рекомендую сходить и попробовать их продукцию. Посетители смогут продегустировать и приобрести карельские деликатесы», – рассказал представитель ярмарки.

Ярмарка «Сделано в Карелии» работает на Святоозерской улице, владении 1.