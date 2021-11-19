Мой самый большой эксперимент – я сам

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Я чувствую, что у меня русская душа

Уругвайская актриса, певица и телеведущая Наталия Орейро, проживающая в Аргентине и имеющая испанский паспорт, 25 октября по указу президента России Владимира Путина получила российское гражданство.

— У Вас в России очень много поклонников, и за 20 лет их число только выросло и продолжает расти…

— Да, я чувствую, что у меня русская душа. Не знаю, существуют ли другие жизни, но если они существуют, то в прошлой жизни я точно была русской. Мне кажется, что у меня русские черты лица, я похожа на русских женщин. Впервые, когда я приехала в Россию, на Красной площади я смотрела на матрешек и говорила себе: «Я очень похожа! У меня русское имя». Да, теперь я понимаю, откуда такая любовь…

— Получается связь на духовном уровне, родство душ…

— Я поклонница великих русских писателей и поэтов. К тому же, не хочу звучать эгоцентрично, но благодаря концертам я путешествовала по российским городам, пожалуй, больше, чем многие русские!

— Это позволяет Вам не только хорошо говорить по-русски, но и петь на русском…

— Мне проще понимать русский, чем английский. Большинство людей недоумевает, когда я говорю, что мне больше нравится русский язык, чем английский, что я понимаю русский лучше, чем английский. Я много раз пела по-русски, и всегда старалась сделать это с уважением к языку. В том числе я записала песню к чемпионату мира по футболу в 2018 году, переводила на русский свои песни, например, Me muero de amor.

— Вы сейчас больше певица или снимаетесь и в кино?

— Этот год для меня очень продуктивный. Я снималась в двух сериалах «Йоси» и «Санта Эвита». Работаю много с музыкой. В этом году я делаю много интересных вещей. Также я работала ведущей.

— Как удается столько много делать?

— «Наталия… в тебе муравьи, что ты не можешь сидеть на месте?!» Сколько раз мне говорили это в детстве! А я всегда продолжала прыгать, мечтать и играть. Потому что это и есть жизнь!

— А каким было Ваше детство?

— В возрасте пятнадцати лет уже я много работала и не заботилась о своём образовании… Сегодня, спустя много лет, я бы сказала себе не торопиться и не пропускать стадии подросткового возраста, что у меня ещё будет время, чтобы повзрослеть. Я бы посоветовала себе искать поддержку у взрослых членов семьи. Ведь именно они могут помочь и сказать правильное слово.

— А что посоветуете молодым людям и людям старших поколений?

— Найди время, чтобы делать то, что заставляет твоё сердце улыбаться!

— Вы много гастролируете по странам и континентам. При этом прекрасно выглядите… Что для вас красота?

— Для меня это улыбка, восход солнца, взгляд моего сына… Красоту необходимо чувствовать, а не только созерцать. В этом и заключается вызов.