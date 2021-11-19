Мой самый большой эксперимент – я сам

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Названы продукты для снижения сахара

Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал о том, какие продукты способствуют снижению уровня сахара в крови.

— Фасоль, нут, горох, как известно, положительно влияют на течение сахарного диабета второго типа и других возрастных заболеваний. Если человек съедает порцию бобовых в день, у него вполовину снижается вероятность развития сахарного диабета второго типа.

Второй важный продукт — это гречка. Она обладает самым низким гликемическим индексом и является сложным углеводом, благодаря которому глюкоза освобождается медленно и происходит физиологическая подкормка мышц и мозга.

Третий суперпродукт для людей с диабетом второго типа — это имбирь.

— Он богат противовоспалительными факторами. Регулярное употребления имбиря в виде имбирного чая или приправы стабилизирует течение заболевания.

Доктор напоминает, что норма уровня сахара в крови натощак — 3,2–5,5 ммоль/литр.