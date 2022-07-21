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Налог в двойном размере или уголовное дело

Несколько сотен работников, алтайского производства по переработке природного сырья для аптечно-косметической продукции компании «Сашера-Мед» могут быть спокойны – их труд и впредь будет оплачен, хотя еще несколько дней назад само существование предприятия, не говоря уж о его развитии находилось под весьма серьезной угрозой.

Создательнице и генеральному директору компании «Сашера-Мед» и партнерских предприятий Елене Митрофановой грозил очень строгий домашний арест, при котором она наглухо запиралась в своей квартире без возможности полноценно работать, продлевать старые и заключать новые договора с заготовителями натурального сырья и оплачивать их, руководить производством из этого сырья востребованной на рынке продукции, вести дела с реализаторами готовой продукции в России и за ее рубежами, а также торговыми предприятиями, работающими в Москве, Санкт-Петербурге и других российских городах.

Наказать таким образом Елену Митрофанову возжелали с подачи налоговой инспекции города Бийска, где проживает Елена Георгиевна и где размещено производство продукции ее компании «Сашера-Мед» и ее же партнерские предприятия, местные следственные органы.

Из-за ковидных ограничений Бийская налоговая инспекция не вела прием в обычном режиме и попасть в нее было достаточно проблематично. В то же время в налоговой службе Алтайского края началась реорганизация, в результате которой в районах оставались формальные отделения, а специалистыпереводились в Барнаул.

К весне 2021 года у предприятия «Сашера-Мед-Плюс», которое состояло на налоговом учете в Бийске, скопились долги по налогам, хотя отчисления производились. При этом у других предприятий Елены Митрофановой таких долгов не обнаруживалось.

Пока юрист и бухгалтер пытались выяснить, почему деньги со счета списываются, но налоги при этом не погашаются, образовалась критическая задолженность. Тем же временем налоговики арестовали расчетный счет «Сашера-Мед-Плюс» и обратились в службу судебных приставов, которые в свою очередь возбудили исполнительные производства и тоже наложили арест на расчетный счет предприятия. Сложилась ситуация, когда оба ведомства наложили арест на один и тот же расчетный счет.

Для того, чтобы не останавливать производство, исполнять свои обязательства перед работниками предприятия и другими работниками и партнерами предприятия, Елена Митрофанова от имени своей компании «Сашера-Мед-Плюс» исключительно для соблюдения финансовой дисциплины направило своему же компаньону «Сашера-Мед»письмо с просьбой оплатить контрагентам поставку сырья.

Однако налоговые и следственные органы в том, что деньги выплачиваются по договорам, минуя расчетный счет «Сашера-Мед-Плюс», увидели состав преступления. Ведь с налоги-то с расчетного счета «Сашера-Мед-Плюс» в то же время не зачислялись. Из-за этого и было возбуждено уголовное дело о сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов, хотя фактически никакого умысла на совершение такого преступления у Елены Митрофановой, конечно же, не было.

Причем к тому времени все налоги уже были уплачены, и у Федеральной налоговой службы претензий к предприятию «Сашера-Мед-Плюс» уже никаких не было. А возбуждение уголовного дела между тем повлекло за собой по отношению к Елене Георгиевне такую меру пресечения, как подписка о невыезде.

К этому моменту из-за международных санкций прекратились зарубежные поставки различных компонентов, комплектующих, упаковок и прочего. Елена Митрофанова стала искать компаньонов в России. А для этого необходимо было покидать Бийск. Елена Георгиевна обращалась в следственный орган с просьбами на два-три дня выезжать за пределы родного города. Однако в этом ей отказывали, поясняя, что возможны следственные действия, которые в эти же дни, как и в другие не проводились совсем.

Однажды Елена Митрофанова выехала из Бийска для заключения контрактов с компаньонами. Об этом узнали в следственном органе и обратились в суд с ходатайством сменить меру пресечения с подписки о невыезде на самый строгий домашний арест, при котором ограничивался круг общения и возникала невозможность покидать квартиру круглые сутки. Она с ребенком не могла бы даже съездить в больницу, сходить в магазин за продуктами, а других родственников у нее в Бийске нет. Под угрозой оказался и сам весь бизнес Елены Митрофановой, потому что невозможно было бы вести делопроизводство.

Суд Центрального района Барнаула определил другую санкцию – запрет определенных действий, а именно – нельзя покидать место жительства с 22.00 до 6.00 и являться на следственные действия по первому же вызову следователя. При этом закон позволяет следователю прекратить уголовное дело, если налог будет оплачен в двойном размере.

Елена Митрофанова готова оплатить двойной налог, на что ее вынуждают правоохранители.

Задолженности нет, а на нет и суда нет.

Двойная сумма налога оплачена, все по закону, все сделано, чтобы прекратить преследование и нормально вести бизнес. Следователю представлены ходатайство об отмене преследования в виду оплаты и предоставлено платежное поручение со списанием денежных средств. Однако, следователь уведомил, что ничего не будет отменять, пока не подтвердит приход денег на счет налоговой, деньги пришли на счет налоговой, а воз и ныне там.

Это первый случай в Алтайском крае, когда обвиняемый выбрал такой путь и в итоге ни СК ни налоговая не знают что с этим делать. Закон есть, исполнен, а как его применить никто не знает… Или не «хочет»???