Пережить COVID-19 и сохранить здоровье

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«СОГАЗ-Мед» рассказывает о том, как пройти диспансеризацию в 2022 г.
Почти 2 млн россиян прошли углубленную диспансеризацию после перенесенного COVID-19[1]. У 60% из них обнаружены заболевания, связанные с осложнениями после перенесенного заболевания новой коронавирусной инфекцией, в том числе ухудшение течения хронических неинфекционных заболеваний.
Многие уже осведомлены о возможности выявить нарушения в работе сердечно-сосудистой системы и легких за счет расширенного обследования своего организма в рамках прохождения углублённой диспансеризации.
Компания «СОГАЗ-Мед» расскажет, как обезопасить себя от последствий перенесенного COVID-19 путем прохождения углубленной диспансеризации, даже если вы перенесли болезнь дома без каких-либо серьезных симптомов.
Но что же представляет собой диспансеризация?
Общая диспансеризация — это определенный набор анализов и обследований, направленных на выявление самых частых заболеваний. Углубленная диспансеризация для переболевших COVID-19 представляет собой ее расширенную версию.
Общая диспансеризация проходит в два этапа. На первом этапе проводятся следующие обследования:
Пациентам от 40 лет и старше на первом этапе необходимы еще несколько обследований:
Для женщин:
Для мужчин:
После этого врач-терапевт производит осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы и лимфатических узлов у пациента. Если по результатам мероприятий он заподозрит какое-либо отклонение от нормы, на втором этапе диспансеризации будут проведены дополнительные обследования у специалистов более узкого профиля.
В рамках углубленной диспансеризации для переболевших COVID-19 на первом этапе к общим обследованиям добавлены следующие:
Как и в случае с общей диспансеризацией, для уточнения диагноза на втором этапе исследования врач-терапевт может назначить дополнительные обследования пациенту: эхокардиографию, КТ легких и дуплексное сканирование вен нижних конечностей, а также направить к специалистам узкого профиля.
В первую очередь на обследования пригласят тех, кто страдает хроническими заболеваниями, переболевших коронавирусной инфекцией спустя 60 дней после выздоровления. Кроме того, углубленную диспансеризацию могут провести по инициативе гражданина, в медицинской карте которого нет сведений о перенесенном COVID-19.
В настоящее время бесплатную диспансеризацию могут пройти все желающие, застрахованные в системе ОМС:
— с 18 до 39 лет каждые три года;
— с 40 лет, а также в отношении отдельных категорий граждан — ежегодно.
В свою очередь, если гражданин без выявленных показаний хочет обследоваться на всякий случай — у него есть право на прохождение раз в год профилактического медицинского осмотра. Цели профилактического осмотра такие же, как и у диспансеризации: выявить заболевания на ранней стадии и определить предрасположенность к каким-либо болезням. Однако число исследований, в отличие от диспансеризации, меньше. Узнать полный перечень обследований можно на официальном сайте компании «СОГАЗ-Мед» sogaz-med.ru в разделе «Профилактика и диспансеризация».
На диспансеризацию нужно предварительно записаться на портале «Госуслуги» или иным доступным в регионе способом (прописать все доступные в регионе способы записи). На прием к врачу необходимо взять полис ОМС и паспорт.
С июля 2021 года специалистами страховой компании «СОГАЗ-Мед» были проинформированы об углубленной диспансеризации свыше 4,2 млн застрахованных. Компания «СОГАЗ-Мед» рекомендует не игнорировать данные сообщения, в которых содержится важная информация о порядке прохождения обследований, направленных на выявление и предупреждение опасных заболеваний. Информирование граждан о возможности пройти углубленную диспансеризацию проводится страховыми представителями с помощью мессенджеров и СМС-рассылок, писем по электронной и обычной почте, по телефону, с использованием контактов, которые застрахованные предоставили для связи при оформлении полиса ОМС. Для получения приглашения и информации о медицинской помощи по ОМС ваши контакты должны быть актуальными в базе данных страховой организации. Если вы застрахованы в «СОГАЗ-Мед» и недавно поменяли телефон, электронную почту или почтовый адрес, сообщите свои новые контакты страховому представителю, обратившись в любой ближайший офис «СОГАЗ-Мед».
Генеральный директор «СОГАЗ-Мед» Дмитрий Валерьевич Толстов отмечает: «СОГАЗ-Мед» в 2022 г. ведет активную работу по реализации мер, направленных на восстановление здоровья граждан, перенесших коронавирусную инфекцию. Страховые представители информируют застрахованных лиц о возможности прохождения профилактических мероприятий, оказывают содействие и дают необходимые рекомендации о порядке получения медицинской помощи и защите прав застрахованных. Ответственное отношение к своему здоровью – личное дело каждого, а наша задача – помочь людям узнать о своих правах и получить качественную бесплатную медицинскую помощь».
Если у вас возникли вопросы о диспансеризации, вы можете обратиться за помощью к страховым представителям на сайте sogaz-med.ru, используя онлайн-чат, по телефону круглосуточного контакт-центра 8-800-100-07-02 (звонок по России бесплатный) или в офисах компании «СОГАЗ-Мед».
[1] https://iz.ru/1275592/2022-01-11/pochti-2-mln-rossiian-proshli-uglublennuiu-dispanserizatciiu-posle-covid-19