Глюк’OZA «У нас дети живут уже другими стандартами»

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Зеленка бесполезна: 5 устаревших лекарств

Важно, чтобы лекарства, которые хранятся в домашней аптечке, не только соответствовали сроку годности, но и в принципе были рабочими. Мы регулярно покупаем лекарства, которые давно устарели, а эффективность их сомнительна. Чаще всего мы делаем это, даже не задумываясь, просто потому, что часть таких препаратов всегда была в семейной аптечке на протяжении последних десятилетий.

ЗЕЛЕНКА

Кто из нас не сталкивался с классической ситуацией, когда после открытия пузырька с зеленкой, в этой самой зеленке оказывается буквально все в радиусе метра от пузырька.

Спиртовой раствор бриллиантового зеленого – антисептик, который используется с разными целями. Ветрянка, ссадины, порезы – без зеленки не обходилось в детстве ни одно из этих событий.

Современная зеленка выпускается не в пузырьке, а в «фломастере», однако это делает препарат лишь более удобным в применении, но не более эффективным. Антисептические свойства зеленки довольно скромны, если не сказать сомнительны, серьезно обеззаразить рану с ее помощью сложновато, гораздо лучше просто промыть поврежденное место водой. Спиртовая основа сушит кожу, а кроме того может вызвать ожог, если наносить препарат прямо на открытую рану.

АКТИВИРОВАННЫЙ УГОЛЬ

Черные таблетки, которые еще бабушка рекомендовала принимать при диарее и других проблемах с кишечником. Кажется, что это действительно волшебное средство: стоит недорого, продается везде, да еще и помогает.

Однако эффективность активированного угля куда ниже, чем его популярность. Он, конечно, обладает абсорбирующими свойствами и может «взять на себя» токсины, но сделает это куда менее качественно, чем, например, смекта и другие ее аналоги.

БИСЕПТОЛ

О бисептоле Вы тоже, уверены, слышали в детстве. Этот препарат, в состав которого входят два антибиотика, мама наверняка давала в детстве, а после этого именно мама наказывала держать упаковку бисептола в аптечке на всякий случай.

Во-первых, принимать антибиотики без назначения врача нельзя – только специалист знает, какие именно антимикробные препараты помогут при конкретной инфекции. Во-вторых, бисептол используется так давно, что большинство бактерий уже выработало к нему устойчивость. Это значит, что он просто-напросто неспособен бороться с ними и подавлять их размножение.

ВАЛИДОЛ

Что, и валидол тоже не у дел? Да, и ему отказать. Лекарство, которое заявлено как средство, способное улучшить состояние людей при проблемах с сердцем и сосудами, на самом деле работает чуть эффективнее, чем плацебо.

Состав валидола – ментол, растворенный в метиловом эфире изовалериановой кислоты. Никаких компонентов, способных хоть как-то улучшить состояние пациента при стенокардии или болях в сердце, в валидоле нет, а его прием может оказывать слабый успокаивающий эффект, но не более того.

Особую опасность валидол может представлять в тех случаях, когда пациент действительно сталкивается с инфарктом – он может попробовать снять боль и дискомфорт с помощью валидола, вместо того чтобы обратиться за медицинской помощью, которая необходима в кратчайшие сроки.

КОРВАЛОЛ

Еще один препарат, горячо любимый «сердечниками». В основе средства барбитурат фенобарбитал. Из-за того, что он содержится в корвалоле в довольно низкой концентрации, лекарство отпускается в российских аптеках без рецепта.

Кроме фенобарбитала корвалол содержит масло перечной мяты, спирт и этилбромизовалерианат. Научных данных, подтверждающих тот факт, что корвалол способен облегчить состояние пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, нет.

При этом известно, что прием препарата может вызвать привыкание, а отказ от его употребления – абстинентный синдром, сопровождающийся всеми симптомами, характерными для синдрома отмены: тревожностью, тремором, в редких случаях делирием.