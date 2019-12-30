10 топ мест куда сходить в Москве на новогодние праздники

Новогодние праздники – это чудесное время, когда все мы немного возвращаемся в детство. В это […]

Зара: «Женщина хорошо выглядит, когда на душе у нее мир и покой»

Знаменитая российская певица Зара в предновогодние дни, как и многие популярные исполнители, участвует в записи праздничных концертов и программ, подготавливает новые номера-сюрпризы.

– Зара, какой из них будет самым ожидаемым?

– В новогодние праздники вы увидите наш дуэт с Александром Яковлевичем Розенбаумом. А какую песню исполним? Узнаете совсем скоро.

– Многие исполняемые вами песни автобиографичны, как вы говорили не раз. Как происходит отбор песни, сотрудничество с авторами?

– Если приняла решение остановиться на конкретной композиции – с автором общаюсь долго. Знакомлюсь, узнаю историю песни, нахожу параллели. Каждый из нас прошел разный путь, но уроки мы иногда извлекаем одинаковые. Важно, что артист проживает свою песню. Если не прочувствовал – зритель не поверит.

– Вы всегда удивляете своих поклонников новыми и неожиданными образами, оставаясь всегда весьма стильной. Что нужно, чтобы сохранять красоту?

– Главный мой секрет в том, что секрета просто нет! Я не открою Америку, если скажу: чтобы хорошо выглядеть, нужно высыпаться. В наше время это сложно, согласна, но именно хороший сон помогает набраться сил и выглядеть превосходно. Ну и самое главное, как ни банально, – любите себя! Женщина хорошо выглядит, когда на душе у нее мир и покой

– Понятно! Но все же, занимаетесь физкультурой и спортом или находите время для процедур по уходу за телом?

– Если говорить обо мне, я очень люблю активную ходьбу. Могу пройти спокойно 7–10 км. Мои занятия сформированы из чередования кардио– и силовых упражнений. Запомните: в день, благодаря физическим нагрузкам, мы должны терять не менее 300 калорий. Поэтому, если хотите сбросить вес и подтянуть форму, ориентируйтесь именно на этот показатель.

– С понедельника заняться чем-то обещаете самой себе часто?

– Если говорить о работе, то я из тех людей, которые стараются все-таки все делать в срок. Обязательно нахожу в себе силы и выполняю все, что необходимо.

– А в житейских буднях все успеваете сделать?

– В житейских – да. Ставлю себе задачи и начинаю с понедельника. Например, пройти медицинское обследование или больше заниматься спортом. И это касается не только глобальных вопросов, но и мелочей: давно лежит интересная непрочитанная книга – а начну-ка я ее читать с понедельника, говорю я себе и с энтузиазмом берусь за дело.

– Но вопросы и проблемы своих детей вряд ли откладываете до понедельника…

– Я в курсе учебы своих детей, их личных переживаний – в каждом возрасте они свои. Держу прямую связь со всеми педагогами. Стремлюсь к тому, чтобы они были усердными, собранными, умели управлять временем. Под рукой современных детей различные гаджеты, но мои дети знают, что используются они прежде всего для дополнительных знаний и информации. Свободный доступ к телефонам, планшетам и компьютерам у нас под строгим контролем.

– Сыновья уже радуют какими-либо успехами?

– В этом году мы остаемся в школе до 18.00. Поэтому активно занимаемся спортом в основном на выходных. Плюс у старшего три раза в неделю футбол. В хоккее они дошли до того уровня, когда уже пришлось выбирать – уроки или тренировки три раза в день. Дома коллегиально приняли решение и остановились прежде всего на учебе. Горжусь их успехами в изучении иностранных языков. Их хвалят педагоги

– Сыновья уже стояли перед выбором – хоккей или учеба. Впереди у них – выбор профессии, призвания по душе…

– Благодарю судьбу, что она постоянно подавала мне знаки. Я всю жизнь пела, мне это нравилось. Все мечты и мысли были так или иначе связаны со сценой. Конечно, благодарю родителей, которые позволили заниматься музыкой, развиваться в этом направлении. Хотя это сложный вопрос. Я уже сама мама и понимаю, что перед моими сыновьями он обязательно вскоре встанет. Как же выбрать ту профессию, которая бы доставляла удовольствие, в которой ты был бы органичен? Правильный выбор своего дела – залог счастливой жизни. Думаю, вы согласитесь со мной.

Досье:

Родилась

26.07.1983 г. в Ленинграде.

Карьера

Гимназия № 56 в Санкт-Петербурге с серебряной медалью – 2000 г.

Санкт-Петербургская академия театрального искусства – 2000-2004 гг.

Звание «Заслуженный артист РФ» – 26.10.2016 г.

Личная жизнь

Сергей Матвиенко – муж, бизнесмен (2004–2006 гг.).

Сергей Иванов – муж, (2008–2016 гг.).

Даниил – сын (07.05.2010 г.).

Максим – сын (09.04.2012 г.).