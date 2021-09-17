Любовь Успенская: «Моя жизнь — музыка»

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Запрещенные продукты для людей после 30 лет



Людям, достигшим 30-летнего возраста, нужно отказаться от употребления продуктов, которые могут спровоцировать различные заболевания и отразиться на внешнем виде.

В первую очередь нужно отказаться от сладких йогуртов, в которых сахара столько же, сколько в креманке мороженого.

Под запрет попадают пирожные, кексы и лепешки на завтрак. Очень вредной является и  газировка. Она содержит потенциально вызывающие рак красители и является основным источником сахара в рационе.

В перечень запрещенных продуктов попали мясо с хрустящей корочкой, соевый и сырный соусы, салями, хот-доги, чипсы, маргарин, бекон, белый хлеб, кофе со льдом, мороженое с кофеином, вегетарианские бургеры, консервированные фрукты, пиво и алкогольные коктейли.

Люди, исключившие из рациона перечисленные продукты, будут менее подвергаться различным заболеваниям и оставаться в хорошей форме.





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