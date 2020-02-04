Милош Бикович: «Я хочу жить в горах Сербии в деревянном домике»

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За аномально теплую зиму расплатятся автовладельцы



Большинству автовладельцев из-за отсутствия снега пришлось отказаться от зимней резины.

Но некоторые все же успели «переобуть» свои машины. Зимняя резина приносит убытки автовладельцам, так как она стирается об асфальт, а шипы теряются.

Кроме того, аномально теплая зима доставляет неприятность автовладельцам еще и по потому, что реагенты, которыми коммунальщики посыпают дороги, провоцируют коррозию кузова автомобилей. А при плюсовой температуре реагенты становятся более агрессивными, что способствует ускорению процесса коррозии.

Но не все так плохо, ведь есть и плюсы теплой зимы. К примеру, нет нужды приобретать незамерзайку и прогревать автомобили. Ко всему, благодаря отсутствию снега автомобилистам не нужно вставать пораньше, чтобы откопать свою машину.
Таким образом, теплая бесснежная зима, безусловно, позволила автомобилистам сэкономить, но как она скажется на дальнейшей эксплуатации машин, неизвестно.





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