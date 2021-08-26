«СОГАЗ-Мед»: о том, как важно актуализировать полисы ОМС

+7 (495) 374-74-87
заказать обратный звонок
E-mail: info@gazetacp.ruмедиа-кит график выхода прайс-лист
26/08/2021
Полис ОМС — это документ, актуальность которого нельзя игнорировать, ведь он дает гарантированное право застрахованным […]
18/08/2021
Российская певица Анна Плетнева получила известность как солистка музыкальной группы «Лицей, но в 2005 году […]
На территории музея-заповедника «Коломенское» 10 августа открылась ежегодная ярмарка меда. Горожане могут приобрести продукцию более […]
Отказ от ежедневного душа может привести к обострению дерматологических заболеваний. По словам специалиста, нерегулярное посещение […]
Союз потребителей России предложил вернуть в обращение тару покупателей — например, бидоны для молока. Ранее Минприроды заявило […]
Одну из самых загадочных и успешных актрис российского кинематографа Юлию Снигирь можно смело назвать мастером […]
Телеведущая Регина Тодоренко пожаловалась подписчикам на боли в спине. Как оказалось, звезда «Орла и Решки» […]
Народный артист России, певец Олег Газманов заявил о решении завершить свою музыкальную карьеру. В ходе […]
За пять месяцев 2021 года продажи аптечных сетей в России обрушились на рекордные 14,9 процента. […]
Одну из самых загадочных и успешных актрис российского кинематографа Юлию Снигирь можно смело назвать мастером перевоплощения – она сыграла немецкую принцессу, ставшую российской императрицей, сработалась с «крепким орешком» Брюсом Уиллисом в образе его «врага». В прошлом году она сыграла вместе с Джоном Малковичем и Джудом Лоу отчаявшуюся женщину, затем как жесткая интровертка искала маньяка в «Хорошем человеке». А сейчас, она снимается в главной роли в мистическом фильме «Воланд» по знаменитому роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».
— Юлия, не вздрогнули, когда Вам предложили такую роль?
— Я в последнее время постоянно вздрагиваю. Видимо, жизнь так устроена, что чем старше становишься, тем с тебя больше спрос. Мне предлагают такие вещи, с которыми, как мне кажется, я не справлюсь. Не имею права рассказывать подробно, но сейчас готовлюсь к роли, от которой, честно говоря, до сих пор в панике.
— В «Мастере и Маргарите» есть описания действий обнаженной Маргариты. Как Вы относитесь к съемкам в обнаженном виде?
— Нет у меня никакого табу. Вопрос в том, оправдано ли это драматургически. Например, к сериалу «Новый папа» мне задолго до съемок прислали письмо, в котором покадрово объяснялось, как будет сниматься сцена в ванной, где я сижу обнаженная с ребенком. Все объяснили, все рассказали, спросили, могу ли я, нет ли у меня с этим проблем.
— В фильме «Воланд» Вы снимаетесь с мужем Евгением Цыгановым? А как он относится к тому, что Вам, возможно, придется сниматься обнаженной?
— Скажем так: нам не то, чтобы это очень нравится. Мы закрытые ребята не очень европейского менталитета. Нам это чуждо, и, честно говоря. Я не очень понимаю, зачем в сериале «Хороший человек», например, моей героине откровенные сцены.
— А как реагируете на советы подписчиков в соцсетях о том, как Вам лучше выглядеть, у кого и где сниматься?
— Глупые комментарии меня раздражают. А если они остроумные, то я только за. Я могу оценить язвительную шутку в свой адрес, но только если это действительно смешно.
— Вам удалось за время самоизоляции и позже справиться с весом, сохранив красивую фигуру…
— На самом деле мой вес сейчас – это моё нормальное состояние. Просто у меня почему-то несколько раз в жизни происходил скачок веса. На «Обитаемом острове» у меня произошла смешная история. Меня Фёдор Сергеевич (Бондарчук – ред.) отправил в WorldClass (фитнес-зал – ред.). Он хотел, чтобы я была порельефнее и поспортивнее. А получил назад хомяка! Тренер поил меня молочными коктейлями, давал батончики вкусные… И плюс 9 кг через полгода! Через полгода я пришла на съемки, и Фёдор Сергеевич спросил: «А что случилось? Я совсем не это имел в виду…»
— Юлия, а что Вам больше хочется от жизни?
— Наверное, получать удовольствие от того, что происходит здесь и сейчас. Ловлю себя на том, что все время хочу чего-то большего. С одной стороны, это мотивирует, а с другой — можно же найти какой-то баланс, чтобы не расслабляться, но радоваться каждому дню. Я недолюбливаю интервью, потому что нужно в них что-то формулировать, а это не всегда получается. У меня нет ответов на некоторые вопросы. На самом деле, я абсолютно не тусовочный человек. Для меня вечеринки, громкая музыка — это мучение, правда.