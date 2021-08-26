«СОГАЗ-Мед»: о том, как важно актуализировать полисы ОМС

Юлия Снигирь: «У меня нету табу»

Одну из самых загадочных и успешных актрис российского кинематографа Юлию Снигирь можно смело назвать мастером перевоплощения – она сыграла немецкую принцессу, ставшую российской императрицей, сработалась с «крепким орешком» Брюсом Уиллисом в образе его «врага». В прошлом году она сыграла вместе с Джоном Малковичем и Джудом Лоу отчаявшуюся женщину, затем как жесткая интровертка искала маньяка в «Хорошем человеке». А сейчас, она снимается в главной роли в мистическом фильме «Воланд» по знаменитому роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

— Юлия, не вздрогнули, когда Вам предложили такую роль?

— Я в последнее время постоянно вздрагиваю. Видимо, жизнь так устроена, что чем старше становишься, тем с тебя больше спрос. Мне предлагают такие вещи, с которыми, как мне кажется, я не справлюсь. Не имею права рассказывать подробно, но сейчас готовлюсь к роли, от которой, честно говоря, до сих пор в панике.

— В «Мастере и Маргарите» есть описания действий обнаженной Маргариты. Как Вы относитесь к съемкам в обнаженном виде?

— Нет у меня никакого табу. Вопрос в том, оправдано ли это драматургически. Например, к сериалу «Новый папа» мне задолго до съемок прислали письмо, в котором покадрово объяснялось, как будет сниматься сцена в ванной, где я сижу обнаженная с ребенком. Все объяснили, все рассказали, спросили, могу ли я, нет ли у меня с этим проблем.

— В фильме «Воланд» Вы снимаетесь с мужем Евгением Цыгановым? А как он относится к тому, что Вам, возможно, придется сниматься обнаженной?

— Скажем так: нам не то, чтобы это очень нравится. Мы закрытые ребята не очень европейского менталитета. Нам это чуждо, и, честно говоря. Я не очень понимаю, зачем в сериале «Хороший человек», например, моей героине откровенные сцены.

— А как реагируете на советы подписчиков в соцсетях о том, как Вам лучше выглядеть, у кого и где сниматься?

— Глупые комментарии меня раздражают. А если они остроумные, то я только за. Я могу оценить язвительную шутку в свой адрес, но только если это действительно смешно.

— Вам удалось за время самоизоляции и позже справиться с весом, сохранив красивую фигуру…

— На самом деле мой вес сейчас – это моё нормальное состояние. Просто у меня почему-то несколько раз в жизни происходил скачок веса. На «Обитаемом острове» у меня произошла смешная история. Меня Фёдор Сергеевич (Бондарчук – ред.) отправил в WorldClass (фитнес-зал – ред.). Он хотел, чтобы я была порельефнее и поспортивнее. А получил назад хомяка! Тренер поил меня молочными коктейлями, давал батончики вкусные… И плюс 9 кг через полгода! Через полгода я пришла на съемки, и Фёдор Сергеевич спросил: «А что случилось? Я совсем не это имел в виду…»

— Юлия, а что Вам больше хочется от жизни?

— Наверное, получать удовольствие от того, что происходит здесь и сейчас. Ловлю себя на том, что все время хочу чего-то большего. С одной стороны, это мотивирует, а с другой — можно же найти какой-то баланс, чтобы не расслабляться, но радоваться каждому дню. Я недолюбливаю интервью, потому что нужно в них что-то формулировать, а это не всегда получается. У меня нет ответов на некоторые вопросы. На самом деле, я абсолютно не тусовочный человек. Для меня вечеринки, громкая музыка — это мучение, правда.