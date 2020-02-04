Милош Бикович: «Я хочу жить в горах Сербии в деревянном домике»

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Январь в Москве стал самым теплым за все 140 лет метеонаблюдений

Средняя температура в январе превышала норму на 9,2 градуса, что стало максимальным значением за 140-летнюю историю метеонаблюдений в Москве.

Так, в этом году средняя температура января составляла 0,1 градуса выше нуля. Ранее самым теплым январем за историю метеонаблюдений считался январь 2007 года — тогда средняя температура месяца составляла минус 1,7 градуса.

Во все дни первого месяца 2020 года, кроме 23 января, синоптики фиксировали превышение нормы (23 января температура воздуха в столице соответствовала норме). Самые большие по величине природные аномалии пришлись на период с 11-го по 22 января — плюс 10–12 градусов.