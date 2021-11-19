Мой самый большой эксперимент – я сам

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19/11/2021
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— В Вашем авторском багаже немало очень популярных песен. Что такое сегодня хит? — Сегодня […]
— В Вашем авторском багаже немало очень популярных песен. Что такое сегодня хит?
— Сегодня понятие хита стерлось, так как очень популярна легкая музыка, без смысловой нагрузки. Но это устраивает молодежь, которая не застала другого. Я считаю, что этот спрос — кратковременный. Это похоже на модные тренды. Надолго популярным становится тот материал, в котором есть и смысловая нагрузка, и история, и мелодия, которую возможно повторить.
— У Вас немало песен об отношениях мужчины и женщины. А у Вас сейчас есть отношения?
— В своей обычной жизни, не артистической, я очень, кстати, приземленный человек. Подружки мне рассказывают об ухажерах. Говорят: «Он такой, сякой». Мне говорят, что я сумасшедшая и слепая, раз не обращаю на мужчин внимания. А я говорю: «Девочки, у меня должно зубы сводить и трястись коленки. Я должна физически ощущать эти движения».
— Но все же…?
— Сейчас мое сердце несвободно.
— Это интересно…
— Была у меня такая долгая влюбленность. Она, наверное, и не делась никуда до конца. Есть, скажем так, у меня муза. Но отношения с этим человеком невозможны. Мне настолько хорошо лишь от этих эмоций и чувств, что я не могу представить, что было бы, если бы наши судьбы соединились
— С Вашим бывшим мужем Романом Черницыным Вы по-прежнему воспитываете общего сына Артема?
— Мы воспитываем его с самого рождения и не прекращаем это делать по сей день. Несмотря на то, что много работаю и часто отсутствую дома, я сделала все, чтобы Тема прислушивался к моему мнению. Можно я похвастаюсь сейчас? Когда Тема оказывается где-то в обществе без меня, я потом выслушиваю очень много хорошего: «Ира, боже, какой парень, какой он интеллигентный, воспитанный, с юмором!» Я не перестаю удивляться, что это все про моего мальчика.
— А в чем-то сын себя уже проявляет?
— Тёма — разносторонний подросток. Он занимается и спортом, и всем, что связано с компьютерными технологиями, — без этого в современном мире просто невозможно, а парню особенно. Учит языки — на английском он общается практически свободно. Не знаю, какую профессию он в результате выберет. Сейчас мы записали его первую песню, хотя пока не знаю, будет ли у него желание и дальше заниматься музыкой.
— Считаете ли Вы себя счастливой?
— Знаете, я абсолютно счастливый человек. Вот, например, сегодня проснулась, выпила кофе — и я уже счастлива. Счастье состоит из простых моментов.