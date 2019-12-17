Валерия: «Я не так представляла себе знакомство с девушкой сына»

Новые модели демонстрируют более качественное звучание, но прослужат меньше, чем старые, отмечают эксперты. Всего были […]

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WhatsApp перестанет работать на телефонах с Windows Mobile после 31 декабря 2019 года, на Android […]

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WhatsApp не для всех: из каких смартфонов исчезнет приложение

WhatsApp перестанет работать на телефонах с Windows Mobile после 31 декабря 2019 года, на Android 2.3.7 и iPhone iOS 8 — с февраля.

Речь идет о гаджетах, работающих на старых операционных системах Windows Mobile, Android и iOS. Поскольку эти операционки не предоставляют мессенджеру необходимые для развития технические возможности, их поддержка прекращается.