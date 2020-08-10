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ВЫБИРАЕМ ВЕЛОСИПЕД ВМЕСТЕ С ТК «ЮЖНЫЕ ВОРОТА»

ПРЕСС-РЕЛИЗ

5 августа 2020 г.

В ТК «Южные ворота» можно приобрести велосипеды различных характеристик и на любой возраст: от удобных моделей для годовалых малышей до классических для активных пожилых людей. В продаже представлен большой ассортимент велотехники ведущих производителей из России и Китая, а также аксессуары, сопутствующие товары и дополняющие транспортные средства: электровелосипеды, электромобили, гироскутеры, самокаты.

Покупка велосипеда – ответственная задача, требующая индивидуального подхода. При выборе необходимо учесть ряд параметров: возраст, рос, вес, пол, цель использования и стиль катания. Ассортимент велотехники с каждым годом становится шире. Вот несколько простых советов на что обратить внимание в первую очередь, чтобы не запутаться в этом нелегком деле.

Начнем с возраста. Для малышей от года подойдут комфортные и безопасные трехколесные модели с ручкой для взрослых. Такие велосипеды научат ребенка поддерживать равновесие, концентрироваться и укреплять мышцы. Можно приобрести велоколяску или модель-трансформер, которая будет «расти» вместе с ребенком до 4-5 лет. Для детей постарше лучше приобрести двухколесные велосипеды с дополнительными съемными колесами. Такие модели подходят для полноценного обучения, а боковые колеса помогут ребенку преодолеть страх перед новым видом активного отдыха. Главное, подобрать велосипед по росту ребенка. Здесь основные характеристики проверяются аналогично взрослым моделям велосипеда. Если поставить ребенка над рамой, то расстояние от рамы до промежности должно быть от 5 до 10 см. В таком случае ребенок не ударится, спрыгнув с велосипеда при резком торможении.

Женским велосипедом принято считать модели с низкой рамой, чтобы удобно было ездить даже в юбке. Однако некоторые модели мало чем отличаются от мужских, разве только расцветкой. В зависимости от стиля катания велосипеды разделяют на несколько видов. Горные велосипеды отлично подходят для активной езды по лесной местности. Они рассчитаны на высокие нагрузки и преодоление сложных препятствий. Шоссейные модели развивают самую высокую скорость. Но они предназначены только для ровного асфальта. Любителям длительных поездок по ровным и качественным дорогам лучше использовать хардтейлы, двухподвесы и дорожные велосипеды. Эти велосипеды с большими колесами способны выдержать большие нагрузки. Есть спортивные BMX–велосипеды для экстремального катания, прыжков и преодоления искусственных препятствий.

В ТК «Южные ворота» опытные продавцы-консультанты помогут выбрать велосипеды для любой цели: экстремальной езды или поддержания физической формы, снятия стресса или неспешных велопрогулок. Приобрести велотовары можно с 5:00 до 18:00 в павильонах 70-128 на линии 19.

Обращаем внимание: в настоящее время для посетителей работают только входы №№ 1, 3, 8, 10, 15, 17, 19, 21, 23, А и Ф. При посещении торгового комплекса строго необходимы средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук, а также соблюдение социальной дистанции с помощью специально нанесенной на территории ТК разметки.

Южные ворота – оптово-розничный торговый комплекс, специализирующийся на товарах широкого потребления, расположенный на 19 км МКАД. Открыт в 2011 году. На территории 130 тыс. кв. м работает более 3 тыс. павильонов, в которых представлен широкий ассортимент товаров отечественных и зарубежных производителей.

Контакты:

ТК «Южные ворота»

Адрес: МКАД 19 км, вл.20 стр. 1

+7 499 682-90-90

info@yugnie-vorota.ru