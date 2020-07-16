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ПРЕСС-РЕЛИЗ 15 июля 2020 г. Выглядеть стильно, привлекательно и при этом комфортно в любом […]

ВЫБИРАЕМ ОДЕЖДУ БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ В ТК «ДУБРОВКА»

ПРЕСС-РЕЛИЗ

15 июля 2020 г.

Выглядеть стильно, привлекательно и при этом комфортно в любом возрасте вне зависимости от форм поможет ТК «Дубровка». Торговый комплекс предлагает большой ассортимент одежды производителей из Германии, Италии, Турции, Польши, России и Кореи. В продаже представлены модели до 92 мужского размера и до 70 женского.

Подбор гардероба – непростое занятие, особенно когда речь идет о нестандартных размерах. Одежда должна быть привлекательной внешне и соответствовать образу. В этом вопросе главное – корректировка особенностей фигуры: скрыть незначительные недостатки и подчеркнуть достоинства. Специалисты рекомендуют придерживаться определенных правил, чтобы легче ориентироваться в выборе. В первую очередь, необходимо правильно расставить акценты и приоритеты, а также определиться с цветовой гаммой.

Правильное сочетание темного цвета с оттенками светлого тона сделает фигуру более стройной. Темный предмет гардероба всегда надевают на «проблемную» часть тела. Вертикальные линии помогут создать эффект оптической иллюзии. Причем, чем тоньше линии и ближе расположены друг к другу, тем стройнее будет выглядеть фигура. Это может быть шов, линии в одежде или застежка. А к горизонтальным линиям, наоборот, нужно относиться весьма осторожно. Такие линии не должны перерезать образ, особенно в самых широких местах. Важная часть образа – обувь. Для женской одежды больших размеров идеальным вариантом будет обувь с острым носом на небольшом каблуке.

Крупным мужчинам следует соблюдать умеренность в цветовой гамме и отдавать предпочтение темным цветам, которые визуально стройнят. Не стоит выбирать одежду с крупными геометрическими узорами и принтами. И не забывайте про еще один базовый компонент, без которого невозможен любой стильный образ, – уверенность в себе.

Одежду для солидных мужчин можно приобрести в павильонах: ряд 5 пав. 154, ряд 8 пав. 197-199, ряд 9 пав. 147.

Женскую одежду: ряд 3 пав. 146, ряд 3 пав. 110, ряд 4 пав. 100, ряд 5 пав. 105, ряд 5 пав. 159, ряд 6 пав. 124, ряд 6 пав.152.

Справочно: При посещении торгового комплекса строго необходимы средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук, а также соблюдение социальной дистанции с помощью специально нанесенной на территории ТК разметки.

ТК «Дубровка» – комплекс общей площадью 97 тыс. кв. м с широким ассортиментом товаров и удобной инфраструктурой. Был открыт в 2010 году рядом с одноименной станцией метро. Удобное месторасположение обеспечивает ТК «Дубровка» высокую покупательскую проходимость и большой спрос.

Контакты ТК «Дубровка»:

Адрес: г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 13, стр.3

Телефон: +7 495 933-88-10

Сайт: http://dubrowka.ru/