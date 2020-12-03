ТК «ЮЖНЫЕ ВОРОТА» ПРИСОЕДИНИЛСЯ К СИСТЕМЕ ВХОДА ПО QR-КОДАМ

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ВЫБИРАЕМ КАРНАВАЛЬНЫЕ КОСТЮМЫ ВМЕСТЕ С ТК «ЮЖНЫЕ ВОРОТА»

ПРЕСС-РЕЛИЗ

2 декабря 2020 г.

Декабрь – время детских новогодних утренников в школах и детских садах. И пусть в этом году изменился формат организации новогодних елок, ребят ждут костюмированные карнавалы в классе и дома. ТК «Южные ворота» поможет подобрать подходящий новогодний образ среди множества самых разнообразных вариантов костюмов для взрослых и детей. В павильонах 70-72 на линии 12, а также в павильоне 19 на линии 7 собраны образы от известных российских брендов карнавальных костюмов «Батик» и «Пуговка», а также других популярных производителей России и Китая.

Каждый Новый год дети с нетерпением ждут волшебного момента, когда смогут почувствовать себя настоящими сказочными героями или персонажами любимого мультфильма. Поэтому при выборе костюма для ребенка важно, с одной стороны, учесть его желания, и, с другой стороны, не забыть о комфорте. Дети очень подвижны, поэтому костюм должен быть максимально удобным, без большого количества плотных синтетических тканей. Важно, чтобы костюм был неколючим и не раздражал кожу.

Малышам от полутора до трех лет комфортнее будет находиться в костюмах-комбинезонах. Детям постарше подойдут костюмы стандартной комплектации: героев сказок и мультфильмов, животных, снежинок, пиратов и других персонажей. Для бюджетного варианта можно приобрести отдельные карнавальные шапки или маски и дополнить образ накидкой и аксессуарами – саблей, повязкой или волшебной палочкой.

Конечно, главными персонажами Нового года считаются Дед Мороз и Снегурочка. Своими красивыми нарядами и добрыми голосами они создают настроение праздника и помогают взрослым и детям поверить в чудеса. Такое перевоплощение порадует не только детей, но и подарит улыбку всем окружающим. В ТК «Южные ворота» можно приобрести не только готовые комплекты костюмов, но и отдельные атрибуты образа: для Деда Мороза – шубу, шапку, варежки, посох, мешок с подарками или парик с белой бородой; для Снегурочки – красивые сапожки, яркий кокошник или шапку.

Справочно: При посещении торгового комплекса «Южные ворота» строго необходимы средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук, а также соблюдение социальной дистанции с помощью специально нанесенной на территории ТК разметки. Обращаем внимание, что в настоящее время для посетителей работают только входы №№ 1, 3, 8, 10, 15, 17, 19, 21, 23, А и Ф

Южные ворота – оптово-розничный торговый комплекс, специализирующийся на товарах широкого потребления, расположенный на 19 км МКАД. Открыт в 2011 году. На территории 130 тыс. кв. м работает более 3 тыс. павильонов, в которых представлен широкий ассортимент товаров отечественных и зарубежных производителей.

Контакты:

ТК «Южные ворота»

Адрес: МКАД 19 км, вл.20 стр. 1

+7 499 682-90-90

info@yugnie-vorota.ru