Глюк’OZA «У нас дети живут уже другими стандартами»

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Владельцам собак пропишут правила посещения магазинов

Вскоре во всей России могут появиться единые правила посещения магазинов, ресторанов и кафе для людей с домашними животными. Инициатива утвердить это в законодательстве поступила от депутатов Санкт-Петербурга.

В петербургском Законодательном собрании отмечают, что в Северной столице, да и во многих городах, сложилась такая практика, что посетители часто приходят в магазины с маленькими собаками, порой сажают их в корзины для продуктов, из-за чего у них возникают конфликты с другими людьми.

В ресторанах и кафе тоже нередко можно встретить посетителей с собаками. Пускать или не пускать хвостатых клиентов решают сами владельцы заведений.

По замыслу авторов инициативы, разработать единые правила для всей страны, по которым покупатели смогут приходить в гипермаркеты и различные заведения общепита со своими домашними животными, должно правительство России.