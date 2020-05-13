Создано новое эффективное средство от комаров

Российский певец Влад Топалов расплакался в прямом эфире в Instagram после травли его жены — телеведущей Регины Тодоренко. […]

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Влад Топалов расплакался в прямом эфире после травли Регины Тодоренко

Российский певец Влад Топалов расплакался в прямом эфире в Instagram после травли его жены — телеведущей Регины Тодоренко.

Он рассказал, что в день, когда супругу начали активно критиковать в сети за ее слова о домашнем насилии, у него умер друг — звукорежиссер Дмитрий Добрый.

«Моя семья пережила тяжелый стресс за последние пять дней. Благодаря вам мою жену лишили всего, чего она добивалась: званий, проектов, контрактов, работы, денег, всего. Я очень надеюсь, что вы собой довольны и вы собой гордитесь, что кому-то теперь так же плохо, как и вам», — отметил певец.

Скандал с Тодоренко начался после ее интервью Peopletalk на YouTube. Ведущая посчитала, что женщины могут быть виноваты в том, что их бьют. Позднее она извинилась за свои слова.

Пользователи сети затравили Тодоренко за это высказывание, посчитав, что ей нельзя обвинять жертв. Журнал Glamour вскоре лишил Тодоренко звания «Женщина года».