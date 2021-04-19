Глюк’OZA «У нас дети живут уже другими стандартами»

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Вера Брежнева: «Не вижу смысла давать опровержение каждой сплетни»

Певица и актриса Вера Брежнева на сцене – с 2003 года, а сольную карьеру гачала с 2008 г. Сейчас, после всех сезонов самоизоляции она снова дает концерты, много гастролирует и снимается в кино.

— Вера, что дает Вам силы не только оставаться в профессии, но и совершенствоваться?

— Проживая жизнь и делая ошибки, все больше убеждаюсь, что самое прекрасное, что у меня есть в жизни — моя семья. Это моя поддержка, моя сила, мое сокровище. Где бы я не находилась, я чувствую, что я не одна. Чувствую, как благодаря поддержке семьи у меня появляются силы и крепнет вера в себя.

— Что вас заряжает каждое утро?

— Могу взбодриться стаканом тёплой воды с лимоном или вкусным чаем. Но ничто так не бодрит меня, как встречи со зрителями! Тем более я знаю, что к нам на концерт едут не только из разных городов, но и из разных стран

— Расскажите, как почувствовали, что Константин Меладзе – Ваш мужчина?

— Я долго присматривалась к Косте перед тем, как согласиться стать его женой. После притирки поняла, что хочу связать с ним жизнь. Вы знаете с людьми, которые чего-то добились, очень сложно. Из-за нашего сложного графика бывает, что мы редко видимся, но каждая наша встреча долгожданная.

— Обязательно нужно супругам быть откровенными друг с другом?

— Надо говорить о том, что чувствуешь. Превращаться в тень партнера — неправильно. Я ревнивый человек, но, если не давать повода, то не буду это проявлять. Если дать повод, то лучше не будите во мне зверя.

— Вы с мужем – публичные люди. О таких парах всегда недоброжелатели распускают сплетни. Как Вы к ним относитесь?

— Читаю новости и в очередной раз восхищаюсь способностями своего мужа. Он успевает руководить офисом, быть наставником в «Голосе», заниматься детьми, принимать участие во всем, что происходит в моей жизни, и еще, по словам прессы, погуливать с Эрикой! Ну просто браво, товарищи! Спасибо, что открыли глаза.

— А как муж относится к сообщениям о Вас?

— Недавно муж прислал мне скриншот статьи о нашем с ним разводе! Мы дружно посмеялись над теми, кто специально пишет про нас гадости. Не вижу смысла давать опровержение каждой сплетни. Мы просто ждем, когда всё это закончится.

— Обычно люди стремятся «перестроить» партнера «под себя», были у Вас такие случаи?

— С возрастом поняла, что если человек не захочет чего-то сделать, то, как бы ты его не заставлял и не просил, он не сделает. Костя, например, не летает на самолетах. Сначала я была возмущена. Ну, как это? Мы не можем полететь вместе. Думала, что это нужно изменить. И хотела даже изменить. Потом поняла, что я не могу это изменить. Мне оставалось либо злиться, либо принять это. Я приняла это. Более того, я начала ездить с ним на машине. Мы проводим время вдвоем, в закрытом пространстве, в течение 12 часов. Я привыкла к таком образ жизни, ведь самое главное находиться всегда рядом с любимым человеком. Наверное это мечта любой женщины — чтобы мужчина был только ее.