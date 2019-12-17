Новые модели демонстрируют более качественное звучание, но прослужат меньше, чем старые, отмечают эксперты. Всего были […]

По итогам исследования майонез всех представленных марок признали безопасным: ни в одном из образцов не […]

Валерия: «Я не так представляла себе знакомство с девушкой сына»

На днях знаменитая российская певица Валерия стала объектом пристального внимания буквально всех средств массовой информации из-за того, что ее сын Арсений попал в дорожно-транспортное происшествие.

— Друзья, спасибо всем за беспокойство. Во избежание кривотолков скажу: Арсений действительно попал в аварию недалеко от Питера. В машине было несколько человек. Во время инцидента он спал на заднем сидении. Все пассажиры получили разные травмы, самая тяжёлая досталась девушке — у неё перелом руки. Машина под списание, но, слава Богу, все живы. Дорогие мои, если есть возможность избежать путешествия на автомобиле в зимний сезон, то надо это делать. Дороги слишком опасны. Берегите себя.

— У Вас в Петербурге в тот же день прошел концерт. Решение Арсения поехать на него было спонтанным…

— Мы с ним говорили накануне, и он сказал, что, может быть, поедет в Питер. Я, честно говоря, это всерьез и не восприняла, потому что разговор был ночью и я поздно легла спать. Договорились: завтра созвонимся. Утром открываю Инстаграм и понимаю, что они в дороге, в пути. У меня сердце ёкает: я понимаю, что дорога жуткая. Набираю ему, он отвечает, шепелявит, веселый вроде. И говорит: «Все нормально! Я губу разбил». Я поняла, что случилась авария. Дальше пошли вопросы-ответы. Я позвонила ему буквально через пять минут после аварии.

— Арсений ехал со своей девушкой. Хотел с ней познакомить?

— Да, мы говорили, что хорошо было бы пообедать вместе. В итоге обед состоялся. Только, конечно, все покалеченные, травмированные… В первый раз девушку Арсения увидела, познакомились. Конечно, не так вообще я представляла себе наш семейный обед.

— Состав семьи тоже так увеличивается. В конце ноября весь российский шоу-бизнес обсуждал Ваш ответ на вопрос одного из изданий о совместных детях с Вашим супругом Иосифом Пригожиным…

— Давайте смотреть правде в глаза. «Гоголь-моголь» я не хочу. Быть молодой мамой – это, конечно, замечательно, но я за естественный процесс. Другой подход возможен, если в семье нет детей и они нужны обязательно. Но у нас с Иосифом нет такой необходимости абсолютно. Вообще этот вопрос, что вы мне задали, ужасный. Иосиф у меня детей не просит, он – разумный человек. Я что, должна сама пойти сделать одна? Всему свое время.

— Ваши дети уже взрослые. Чем они занимаются?

— Первую родила я Анну. А теперь она никакая не Анна, а SHENA. Такое ее артистическое имя. Анной Шульгиной она останется для кино, а в музыке она – SHENA. Неожиданно для всех нас она стала писать очень интересную музыку и стихи, хотя стихи она и раньше писала. И теперь она все это исполняет и двигается по какому-то своему очень сложному витиеватому пути. В остатке – неформатная музыка. У нее уже есть свои поклонники, потихонечку формируется своя аудитория, выходит второй альбом.

— Иосиф Пригожин как продюсер, наверное, помогает…

— Поначалу, мы помогали, а потом она сказала: «Родители! Можно, я буду сама…» Год назад в этом смысле она от нас отделилась. До этого она и так отдельно жила. Теперь – творчески… Она сказала: «Я хочу делать то, что чувствую. Неважно, что я могу ошибаться. Но я должна попробовать… Иначе потом жить не смогу».

— Дочь повторяет Ваш путь. В самостоятельную жизнь шагнула тоже рано…

— Да! И я благодарна родителям, что они меня поддержали. Моя мама в меня верила. Поэтому я тоже в дочь верю. Понимаю, что она должна заниматься любимым делом.

— А сыночки какие пути выбирают?

— С сыночками у нас все очень непросто. Старший сыночек Артемий, который в пятом классе говорил, что бросит музыкальную школу, что к музыке никогда не вернется, закончил университет, где он учился на двух факультетах – business management и компьютерные технологии. И теперь он говорит: «А можно я попробую поступить в Беркли?» Господи! Самую крутую музыкальную академию! Что касается образования, то я не против. Я не собираю бриллианты, не коллекционирую антиквариат, все – детям. Пусть учатся. И действительно ему посчастливилось поступить в эту академию на дистанционное обучение, куда попасть нереально. С ним вместе на одном потоке учились люди, у которых уже много премий Grammy за плечами, которые делают апгрейд своих знаний.

— Какой факультет он выбрал?

— Саунд-дизайнер. Звукорежиссура. Получился такой специалист широкого профиля. Ему посчастливилось в Монтрё (город в Швейцарии – ред.) найти очень хорошую работу. Мы пытались, честно говоря, найти ему работу в Москве, но не получилось ни по профилю, ни рядом с ним. Он работает в такой очень серьезной студии. Пришел простым мальчиком, помощником звукорежиссера, а сейчас он главный менеджер этого лейбла.

— Монтрё – это музыкальная Мекка. В его студиях записываются многие мировые знаменитости…

— Артемий работает в звукозаписывающей компании и ведет много проектов. У них много артистов. Он занимается абсолютно всем. Он все умеет, все знает и применяет все свои три образования. За что меня каждый день благодарит: «Родители! Какие вы вообще молодцы, что я теперь так свободно живу, применяю все свои знания!» Он хорошо зарабатывает.

— А как складываются дела у Арсения?

— Опять же не так, как планировали родители. Арсений с детства, с четырех лет занимался музыкой. Конечно, был многообещающим пианистом, весьма одаренным. Говорю не как мать, а как музыкант – объективно. Он прошел много конкурсов. У него были гран-при международных детских и юношеских конкурсов. В какой-то момент, лет в 14, у него возродилась идея заниматься бизнесом. Пытались мы его удержать в музыкальной части, но не получилось, потому что он сказал: «Я не хочу на музыке зарабатывать». Так формулирует он свою жизненную идею. Человек он очень творческий и умный. Ему многое удается. У него с детства огромное количество бизнес-проектов. Не знаю, сколько он успел всего уже сделать. Конечно, и обжечься, и потерять кучу денег, которые зарабатывал на фортепиано. Но, тем не менее, он приобрел колоссальный опыт, и я очень рада, что сегодня он абсолютно самостоятельный человек. Все дети у нас живут самостоятельно, никто на шее не сидит, а наоборот, только дарят маме подарки.

— Вы признавались, что иногда в дороге проходит 24 часа. Нет ощущения, что вся жизнь проходит набегу? Не пора ли притормозить?..

— Мне кажется, что сейчас как раз тот самый период, когда более осознанно стали относиться к тому, что происходит в жизни. Это не означает, что я остановилась и сижу на удобном диване и ничего не делаю. Ничего подобного. На самом деле иногда следует останавливаться в движении, хотя бы не перемещаться далеко для того, чтобы иметь возможность что-то переосмыслить, прочувствовать новое, может быть, открыть что-то в себе. Для того, чтобы что-то новое появилось, нужно все-таки притормаживать. Но я не хочу бронзоветь.

— Вы всегда в очень хорошей форме. Что для этого делаете?

— Я тренируюсь, занимаюсь, хожу в тренажерный зал, когда есть такая возможность. Обычно это случается по воскресеньям и то не каждую неделю. А во все остальные дни я занимаюсь дома. У меня для этого есть все необходимое. Не какой-то спортзал. В квартире для него нет места. Есть беговая дорожка и, естественно, набор фитболов, гантелей, бодибаров, утяжелителей, всего, что нужно…

— Как часто удается пользоваться этим набором? Например, сейчас есть время?…

— Декабрь — очень тяжёлый месяц для артистов. Ничего не успеваю, заниматься каждый день не получается, но 3 раза в неделю — обязательно.

Досье

Родилась

17 апреля 1968 г. в Аткарске Саратовской области.

Карьера

В пять лет поступила в Аткарскую музыкальную школу.

Средняя школа в Аткарске с золотой медалью.

Саратовская филармония, солистка ансамбля «Импульс», гастроли по городам и деревням Саратовской области.

Заочное отделение Российской академии музыки им. Гнесиных, курс Иосифа Кобзона и Гелены Великановой 1985-1990 гг.

Телевизионное музыкальное шоу талантов «Шире круг» — 1988 г.

Смена имени Алла Перфилова на сценический псевдоним Валерия – 1991 г.

Альбом «TheTaiga Simphony» — 1992 г.

Победа в телевизионном конкурсе «Утренняя звезда», международном конкурсе «Братиславская лира» — 1992 г.

Приз зрительских симпатий на конкурсе «Юрмала-92».

Преподаватель в музыкальной академии им. Гнесиных — 1996-1998 гг.

Совместный проект с продюсером Иосифом Пригожиным и компанией «Нокс Мьюзик» — 2003 г.

Заслуженная артистка России — 2005 г.

Посол доброй воли международной организации по миграции – 2008 г.

Орден Дружбы – 11.07.2018 г.

13 премий «Золотой граммофон», 13 премий «Песня года», 5 премий «Муз-ТВ».

Личная жизнь

Леонид Ярошевский – муж, пианист и руководитель ансамбля «Импульс» (1987 — 1991 г.)

Александр Шульгин – муж, продюсер и автор песен (1991 – 2003 гг.)

Иосиф Пригожин – муж, продюсер (с 2004 г.)

Анна Шульгина – дочь (21.06.1993 г.

Артемий Шульгин – сын (25.08.1994 г.)

Арсений Шульгин – сын (8.11.1998 г.)