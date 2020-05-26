Эмин Агаларов: «Не все получилось, как мы планировали»

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В семье Константина и Софьи Эрнстов родился третий ребенок

Жена Константина Эрнста родила третьего ребенка. Пол и имя новорожденного пока не разглашаются.

Софья Эрнст долгое время скрывала свою беременность. Только в декабре прошлого года СМИ узнали о скором прибавлении в семье, когда жена гендиректора Первого канала пришла на премьерный показ фильма «Союз спасения» в платье, подчеркивающем ее положение. На днях в одном из Telegram-каналов появилась информация о том, что актриса родила ребенка. Пара еще не сделала официального заявления по этому поводу, но многие уже спешат поздравить новоиспеченных родителей. Данных о поле и имени малыша в Сети пока нет.

Для супругов это уже третий совместный ребенок, но у Константина Эрнста есть еще одна дочь от первого брака, появившаяся на свет в отношениях с Анной Силюнас.