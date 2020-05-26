Эмин Агаларов: «Не все получилось, как мы планировали»

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Жена Константина Эрнста родила третьего ребенка. Пол и имя новорожденного пока не разглашаются.
Софья Эрнст долгое время скрывала свою беременность. Только в декабре прошлого года СМИ узнали о скором прибавлении в семье, когда жена гендиректора Первого канала пришла на премьерный показ фильма «Союз спасения» в платье, подчеркивающем ее положение. На днях в одном из Telegram-каналов появилась информация о том, что актриса родила ребенка. Пара еще не сделала официального заявления по этому поводу, но многие уже спешат поздравить новоиспеченных родителей. Данных о поле и имени малыша в Сети пока нет.
Для супругов это уже третий совместный ребенок, но у Константина Эрнста есть еще одна дочь от первого брака, появившаяся на свет в отношениях с Анной Силюнас.
Константин Львович женился на актрисе в 2017 году. Влюбленные старались не афишировать отношения, поэтому не стали устраивать пышную свадьбу. Первыми у Софьи и Константина родили девочки. В 2016 году появилась на свет Эрика, а через год Кира. Кроме того, у Эрнста есть еще одна наследница от прошлого брака. Александра родилась в 1994 году. Сейчас она живет в Нью-Йорке.