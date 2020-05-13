Создано новое эффективное средство от комаров

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В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки

Российские аналитики планируют ввести цифровые продуктовые карточки по примеру Китая. Гражданам предлагают еженедельно начислять баллы на специальные банковские карты.

Гражданам хотят начислять баллы на специальные банковские карты, например, полностью электронные, привязанные к номерам телефонов. На средства можно было бы покупать определенные продукты. На баллы нельзя будет приобрести алкоголь и дорогостоящие товары, не входящие в список первоочередных.

Специалисты кредитного рейтингового агентства отметили, что изначально поддержку стоит оказывать широким слоям населения, а со временем уменьшить список и сделать поддержку адресной. Эксперты считают, что программа обойдется в несколько десятков миллиардов рублей в неделю. Однако благодаря принципу сгорания баллов около 20 процентов денег будут возвращаться, что снизит расходы бюджета.