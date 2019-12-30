10 топ мест куда сходить в Москве на новогодние праздники

+7 (495) 374-74-87
заказать обратный звонок
E-mail: info@gazetacp.ruмедиа-кит график выхода прайс-лист
30/12/2019
Новогодние праздники – это чудесное время, когда все мы немного возвращаемся в детство. В это […]
Конец нынешнего года и канун чемпионата России по фигурному катанию взбудоражил поклонников этого вида спорта […]
Социологи составили рейтинг худших подарков к Новому году Сувениры и символы года возглавили антирейтинг новогодних подарков для россиян, […]
Бесплатными будут также парковки на улицах с 1 по 8 января Проезд на метро, МЦК […]
Рейтинг худших кинолент уходящего года, возглавил мультипликационный фильм «Стражи Арктики». В России в широкий прокат […]
Самым безопасным алкогольным напитком является сухое белое вино. Об этом заявил главный внештатный психиатр-нарколог столичного […]
Гости Московского зоопарка с 25 по 31 декабря могут стать участниками акции «В зоопарке ждут […]
За считанные часы до наступления нового 2020 года, 31 декабря, телеканал «Россия-1» покажет отреставрированную версию […]
Знаменитая российская певица Зара в предновогодние дни, как и многие популярные исполнители, участвует в записи […]
За считанные часы до наступления нового 2020 года, 31 декабря, телеканал «Россия-1» покажет отреставрированную версию фильма режиссера Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» в качестве Full HD.
Канал отреставрировал двухсерийную новогоднюю комедию Эльдара Рязанова, поэтому картина станет ярче и четче первоначальной версии.
Впервые фильм о чудесной случайности, которая свела врача из Москвы Женю Лукашина и учительницу из Ленинграда Надю, вышла 1 января в 1976 году. Главные роли сыграли Барбара Брыльска и Андрей Мягков.
В 2007 году на экраны вышла картина Тимура Бекмамбетова «Ирония судьбы. Продолжение». Главные роли исполнили Константин Хабенский, Сергей Безруков и Елизавета Боярская.