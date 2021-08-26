«СОГАЗ-Мед»: о том, как важно актуализировать полисы ОМС

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В России упали продажи в аптеках

За пять месяцев 2021 года продажи аптечных сетей в России обрушились на рекордные 14,9 процента. В денежном выражении продажи упали на 2,8 процента — до 578,2 миллиарда рублей.

ПВ статистике учитывались не только лекарства, но и другие аптечные товары, например, биодобавки, витамины, косметику и другое.

Но больше всего — на 15,5 процента, до 1,9 миллиарда упаковок — сократились именно продажи лекарств.

Гендиректор аптечной сети «36,6» Александр Кузин предположил, что причиной может стать активный рост онлайн-продаж. Также он рассказал, что сейчас покупатели вместо нескольких дешевых препаратов предпочитают брать 1-2 более современных и эффективных, но более дорогих. В целом падение продаж в традиционной рознице продлится как минимум до конца года.

Если поместится:

В апреле 2021-го стало известно, что с начала года выручка российских аптечных сетей упала на 12 процентов — до 331,6 миллиарда рублей. Россияне, чьи доходы уменьшились, стали экономить на лекарствах и использовать ранее купленные препараты.