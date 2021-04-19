Глюк’OZA «У нас дети живут уже другими стандартами»

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В России предложили маркировать фастфуд

Это поможет напомнить потребителям об опасности данной продукции.

О своем желании защитить потребителей от фастфуда парламентарии и общественники говорят уже много лет. На этот раз инициатива поступила от Уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан, Ирины Волынец.

Она призывает вести регламент, который обяжет производителей указывать на упаковке информацию о трансжирах, канцерогенах, содержании соли, сахара, и других компонентов, которые особо вредны для детского здоровья.

Надпись-предупреждение должна занимать не менее 17% площади упаковки.

Помимо текстовой надписи необходимо размещать соответствующие картинки, чтобы еще раз напомнить потребителю об опасности – на них должно отводиться порядка 50 процентов площади.