Глюк’OZA «У нас дети живут уже другими стандартами»

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19/04/2021
Российская певица, актриса кино и телеведущая Глюк’OZA, гражданка РФ Наталья Чистякова-Ионова с мужем Александром воспитывает […]
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В первую очередь парикмахер подчеркнул, что при выборе стрижки не следует вдохновляться фотографиями знаменитостей. По […]
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Российская телеведущая и певица Ольга Бузова подтвердила, что отказалась вести перезапуск реалити-шоу «Дом-2» на канале «Ю». «Моя […]
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Как известно, китайская кухня является экзотической для россиян. Но, как оказалась, и российская кухня порой […]
Крупнейший интернет-магазин России Wildberries решил запустить продажи на рынке США. Для американской аудитории появился отдельный […]
Крупные производители майонеза и соусов заявили торговым сетям о повышении цен с апреля. Самый популярный […]
Крупные производители майонеза и соусов заявили торговым сетям о повышении цен с апреля.
Самый популярный у россиян соус подорожает в среднем на 10 процентов. Причиной этого стал рост стоимости масла, упаковки и топлива. Производители отмечают, что повышение цен не компенсирует рост себестоимости, а лишь позволит избежать убытков.
На фоне роста цен на продукты в конце прошлого года правительство заключило ряд соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Теперь предельные цены на масло должны составлять 95 рублей за литр в оптовой торговле и 110 рублей в рознице. Изначально предполагалось, что соглашение будет действовать до апреля, позднее его продлили до октября.