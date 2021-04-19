Глюк’OZA «У нас дети живут уже другими стандартами»

Как известно, китайская кухня является экзотической для россиян. Но, как оказалась, и российская кухня порой […]

Исключение из рациона в вечернее время некоторых продуктов питания может помочь нормализовать сон. Американские эксперты […]

В первую очередь парикмахер подчеркнул, что при выборе стрижки не следует вдохновляться фотографиями знаменитостей. По […]

Важно, чтобы лекарства, которые хранятся в домашней аптечке, не только соответствовали сроку годности, но и в принципе были […]

В России подорожает самый популярный соус

Крупные производители майонеза и соусов заявили торговым сетям о повышении цен с апреля.

Самый популярный у россиян соус подорожает в среднем на 10 процентов. Причиной этого стал рост стоимости масла, упаковки и топлива. Производители отмечают, что повышение цен не компенсирует рост себестоимости, а лишь позволит избежать убытков.

На фоне роста цен на продукты в конце прошлого года правительство заключило ряд соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Теперь предельные цены на масло должны составлять 95 рублей за литр в оптовой торговле и 110 рублей в рознице. Изначально предполагалось, что соглашение будет действовать до апреля, позднее его продлили до октября.