10 топ мест куда сходить в Москве на новогодние праздники

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В Роскачестве дали советы по выбору икры

Специалист рекомендовала при покупке жестяной банки внимательно осмотреть ее на наличие внешних повреждений — чтобы она не была «вздутой».

По словам эксперта, лучше всего выбирать икру с маркировкой «ГОСТ» на упаковке и искать продукт из традиционных мест вроде Камчатки и Сахалина. Как советуют специалисты, желательно икру приобретать в стеклянной таре или на развес, поскольку так сложнее спрятать некачественный продукт.

Икринки должны быть целыми, одинакового цвета, размера, а также не должны быть слипшимися. При этом если перевернуть банку, то икра не должна моментально «ползти» по стенкам. В то же время эксперт добавила, что заморозка не влияет на качество продукта. Однако только в том случае, если она была сделана единожды.