10 топ мест куда сходить в Москве на новогодние праздники

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В новогоднюю ночь проезд в московском транспорте станет бесплатным

Бесплатными будут также парковки на улицах с 1 по 8 января

Проезд на метро, МЦК и наземном транспорте в новогоднюю ночь – с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января – будет бесплатным. Это позволит москвичам и гостям столицы встретить Новый год дома или в гостях, а затем продолжить празднование на улицах и в парках столицы.

В рождественскую ночь, с 6 на 7 января, режим работы общественного транспорта также продлят. Метро и МЦК будут работать до 02:00. Наземный городской пассажирский транспорт – 66 маршрутов до 03:00, включая 13 ночных маршрутов.

Время движения поездов МЦД и пригородного сообщения в новогоднюю и рождественскую ночи продлят до 02:00.