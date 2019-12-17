Валерия: «Я не так представляла себе знакомство с девушкой сына»

В Москве стартовала продажа билетов в парк «Остров мечты»

Сегодня купить билет можно на 29 февраля 2020 года. Так как это выходной день, суббота, стоимость похода взрослого с ребенком до 10 лет обойдется в 5,5 тысячи рублей.

Территория ландшафтного парка и городского променада останутся бесплатными, билет будет нужен для прохода к аттракционам. Так, в будни взрослым билет будет стоить 2,2 тысячи рублей, детям до 10 лет – 1,9 тысячи рублей. В выходные дни цены немного выше: 2,9 тысячи рублей и 2,6 тысячи рублей соответственно. Билет дает право на посещение всех аттракционов.