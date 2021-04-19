Глюк’OZA «У нас дети живут уже другими стандартами»

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19/04/2021
Российская певица, актриса кино и телеведущая Глюк’OZA, гражданка РФ Наталья Чистякова-Ионова с мужем Александром воспитывает […]
Важно, чтобы лекарства, которые хранятся в домашней аптечке, не только соответствовали сроку годности, но и в принципе были […]
В первую очередь парикмахер подчеркнул, что при выборе стрижки не следует вдохновляться фотографиями знаменитостей. По […]
Исключение из рациона в вечернее время некоторых продуктов питания может помочь нормализовать сон. Американские эксперты […]
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова подтвердила, что отказалась вести перезапуск реалити-шоу «Дом-2» на канале «Ю». «Моя […]
Зоопсихолог Мирослав Волков объяснил, почему людям следует отказаться от покупки и разведения дома экзотических животных. […]
Как известно, китайская кухня является экзотической для россиян. Но, как оказалась, и российская кухня порой […]
Крупнейший интернет-магазин России Wildberries решил запустить продажи на рынке США. Для американской аудитории появился отдельный […]
Крупные производители майонеза и соусов заявили торговым сетям о повышении цен с апреля. Самый популярный […]
В 2021 году майские праздники разделены на два периода: с 1 по 3 мая, в связи с празднованием Дня Весны и Труда, и с 8 по 10 мая в честь Дня Победы.
Пятница, 30 апреля, — рабочий предпраздничный день, поэтому он будет сокращен на один час.
Выходные в честь Дня России в этом году продлятся с 12 по 14 июня, в честь Дня народного единства — с 4 по 7 ноября.
Четырехдневной будет и последняя неделя года (31 декабря 2021-го — выходной).