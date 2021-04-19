Глюк’OZA «У нас дети живут уже другими стандартами»

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В мае россиян ждут 12 дней отдыха

В 2021 году майские праздники разделены на два периода: с 1 по 3 мая, в связи с празднованием Дня Весны и Труда, и с 8 по 10 мая в честь Дня Победы.

Пятница, 30 апреля, — рабочий предпраздничный день, поэтому он будет сокращен на один час.

Выходные в честь Дня России в этом году продлятся с 12 по 14 июня, в честь Дня народного единства — с 4 по 7 ноября.

Четырехдневной будет и последняя неделя года (31 декабря 2021-го — выходной).