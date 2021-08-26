«СОГАЗ-Мед»: о том, как важно актуализировать полисы ОМС

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Ярмарка меда в Коломенском

На территории музея-заповедника «Коломенское» 10 августа открылась ежегодная ярмарка меда. Горожане могут приобрести продукцию более чем 300 пчеловодов, чьи пасеки расположились от Калининграда до Приморского края.

На ярмарке будет представлено 50 сортов меда. Среди них будут и эксклюзивные, такие как королевская белая акация. Название ему дали сами покупатели за невероятную легкость и нежность. Помимо этого, пчеловоды будут продавать хлопковый (соленый) мед, горький каштановый мед, мед из верблюжей колючки и многие другие, — рассказали в дирекции ярмарки меда.