«СОГАЗ-Мед»: о том, как важно актуализировать полисы ОМС

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26/08/2021
Полис ОМС — это документ, актуальность которого нельзя игнорировать, ведь он дает гарантированное право застрахованным […]
18/08/2021
Российская певица Анна Плетнева получила известность как солистка музыкальной группы «Лицей, но в 2005 году […]
На территории музея-заповедника «Коломенское» 10 августа открылась ежегодная ярмарка меда. Горожане могут приобрести продукцию более […]
Отказ от ежедневного душа может привести к обострению дерматологических заболеваний. По словам специалиста, нерегулярное посещение […]
Союз потребителей России предложил вернуть в обращение тару покупателей — например, бидоны для молока. Ранее Минприроды заявило […]
Одну из самых загадочных и успешных актрис российского кинематографа Юлию Снигирь можно смело назвать мастером […]
Телеведущая Регина Тодоренко пожаловалась подписчикам на боли в спине. Как оказалось, звезда «Орла и Решки» […]
Народный артист России, певец Олег Газманов заявил о решении завершить свою музыкальную карьеру. В ходе […]
За пять месяцев 2021 года продажи аптечных сетей в России обрушились на рекордные 14,9 процента. […]
На территории музея-заповедника «Коломенское» 10 августа открылась ежегодная ярмарка меда. Горожане могут приобрести продукцию более чем 300 пчеловодов, чьи пасеки расположились от Калининграда до Приморского края.
На ярмарке будет представлено 50 сортов меда. Среди них будут и эксклюзивные, такие как королевская белая акация. Название ему дали сами покупатели за невероятную легкость и нежность. Помимо этого, пчеловоды будут продавать хлопковый (соленый) мед, горький каштановый мед, мед из верблюжей колючки и многие другие, — рассказали в дирекции ярмарки меда.