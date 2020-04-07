Ляйсан Утяшева: «Я люблю свой возраст»

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В Италии начали бояться больше голода, чем коронавируса

В Италии появилась еще одна проблема: страх перед голодом. Сейчас итальянцы, закрытые на карантин, уже не так боятся заразиться коронавирусом, как остаться без еды.

В последние недели граждане этой страны ведут себя не так, как в начале пандемии. Все это время мир наблюдал, как итальянцы, которые больше других народов пострадали от свирепствующей инфекции, находясь в изоляции, выходили на балконы, пели и аплодировали героизму медиков. Но сейчас гражданам Италии не хочется петь, так как их беспокоит угроза голода. Особенно тяжело переживают карантин жители беднейших районов страны — Кампании, Калабрии, Сицилии и Апулии, где запасы провизии на исходе.

Многие из-за пандемии уже лишись рабочих мест и начали обращаться в банки продовольствия за бесплатной едой. Власти тоже напряжены, так как видят, что в стране назревают голодные бунты.

На фоне назревающих социальных бунтов премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что из Фонда солидарности будут немедленно переданы всем муниципалитетам €4.3 млрд, плюс дополнительные €400 млн пойдут мэрам для создания продовольственных талонов.