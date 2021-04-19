Глюк’OZA «У нас дети живут уже другими стандартами»

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В Госдуме потребовали запретить клип Моргенштерна и DJ Smash

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов обратился в Роскомнадзор и Генпрокуратуру с требованием запретить клип Моргенштерна и DJ Smash.

Гаврилов указал, что в клипе «Новая волна» музыканты, одетые в костюмы, похожие на сутаны, танцуют в стенах католического храма с окружении христианских крестов.

«Текст песни можно опустить — с трудом спишем на свободу творчества. Но зачем устраивать танцы в храме, непонятно», — возмутился депутат.

Гаврилов заявил, что, несмотря на заверения авторов, что их видео носит исключительно развлекательный характер и не направлено на оскорбление верующих людей, на самом деле именно это и было сделано, причем намеренно.

Депутат удивился тому, что на такие видео никак не реагирует ни Ватикан, ни европейские власти.

«Здесь налицо оскорбление основ христианства. Важно проявить общехристианскую солидарность», — указал депутат.