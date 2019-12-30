10 топ мест куда сходить в Москве на новогодние праздники

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Употребление перца чили снижает риск сердечного приступа

К такому выводу пришли итальянские ученые из Средиземноморского института неврологии Neuromed. Специалисты провели исследование, в котором приняли участие почти 23 тыс. человек. За их состоянием наблюдали в течение восьми лет.

Оказалось, что люди, которые ели красный острый перец не менее четырех раз в неделю, на 40% реже умирали от сердечного приступа. Кроме того, перец сократил на 50% смертность от заболеваний сосудов головного мозга по сравнению с теми, кто отказался от продукта.