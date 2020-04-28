НА СОН ГРЯДУЩИЙ: какие продукты нужно есть, чтобы быстрее уснуть

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Торговые сети начали требовать от покупателей носить маски



Некоторые гипермаркеты ввели новые правила для россиян, они запрещают покупателям посещать магазины без медицинских масок, предлагая купить их на входе.

Сеть гипермаркетов Globus планирует ввести такие ограничения во всех магазинах, сейчас они действуют только в одном, в Красногорске.

В сети Billa также планируют ввести обязательное ношение масок и специальный контроль за этим. Кроме того, покупатели старше 65 лет смогут посещать супермаркеты только в определенные часы — с 9 до 10 часов утра. В «Ленте» говорят, что не будут запрещать находиться в магазине без средств защиты, а в «Азбуке вкуса» начали давать покупателям в масках бонусы на карту лояльности.





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