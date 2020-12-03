+7 (495) 374-74-87

заказать обратный звонок

E-mail: info@gazetacp.ru

медиа-кит график выхода прайс-лист
ГлавнаяНа главнуюТК «ЮЖНЫЕ ВОРОТА» ПРИСОЕДИНИЛСЯ К СИСТЕМЕ ВХОДА ПО QR-КОДАМ

Читайте также:

03/12/2020

ТК «ЮЖНЫЕ ВОРОТА» ПРИСОЕДИНИЛСЯ К СИСТЕМЕ ВХОДА ПО QR-КОДАМ

ПРЕСС-РЕЛИЗ 3 декабря 2020 г.   Посетителям ТК «Южные ворота» при входе в комплекс рекомендовано […]

ВЫБИРАЕМ КАРНАВАЛЬНЫЕ КОСТЮМЫ ВМЕСТЕ С ТК «ЮЖНЫЕ ВОРОТА»

ПРЕСС-РЕЛИЗ 2 декабря 2020 г.   Декабрь – время детских новогодних утренников в школах и […]

26/11/2020

Московская дирекция СОГАЗ-Мед продолжает помогать застрахованным в период пандемии

В период пандемии коронавирусной инфекции страховая компания «СОГАЗ-Мед» продолжает оказывать помощь застрахованным. В связи с […]

18/11/2020

ЗИМНИЕ КОЛЛЕКЦИИ ЧУЛОЧНО-НОСОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ В ТК «ЮЖНЫЕ ВОРОТА»

 ПРЕСС-РЕЛИЗ 18 ноября 2020 г.   Наступает холодное время года, температура все чаще опускается ниже […]

Средневзвешенная цена кв. м в новостройках премиум-класса за год выросла на 18%

За год объем предложения премиум-класса в ЦАО сократился на 48% Доля предложения квартир с отделкой […]

11/11/2020

Объём предложения квартир в новостройках бизнес-класса в Москве снизился на 36% за год

По данным департамента аналитики компании «БОН ТОН», по итогам октября 2020 г. на первичном рынке […]

СОВЕТЫ ПО ВЫБОРУ ЗИМНЕЙ ОБУВИ ОТ ТК «ЮЖНЫЕ ВОРОТА»

ПРЕСС-РЕЛИЗ 11 ноября 2020 г.   Приближается зима, а значит пришло время приобретать зимнюю обувь. […]

05/11/2020

ПЕРЧАТКИ ИЛИ ВАРЕЖКИ: ВЫБИРАЕМ ВМЕСТЕ С ТК «ДУБРОВКА»

  ПРЕСС-РЕЛИЗ 5 ноября 2020 г.   С наступлением холодного времени года актуальным становится вопрос […]

22/10/2020

Более 60% предложения квартир премиум-класса приходится на Западный АО Москвы

За сентябрь 2020 года объем предложения в ЗАО Москвы вырос в 2,2 раза   ЮАО […]

ТК «ЮЖНЫЕ ВОРОТА» ПРИСОЕДИНИЛСЯ К СИСТЕМЕ ВХОДА ПО QR-КОДАМ



ПРЕСС-РЕЛИЗ

3 декабря 2020 г.

 

Посетителям ТК «Южные ворота» при входе в комплекс рекомендовано проходить регистрацию по QR-кодам, чтобы в случае возможного контакта с носителем коронавируса оперативно получать оповещение об этом. Данная мера носит рекомендательный характер, но при массовом соблюдении позволит избежать распространения инфекции.

Инструкции по регистрации размещены на каждом входе в ТК «Южные ворота». Чтобы зафиксировать посещение, посетителям достаточно отсканировать QR-код камерой смартфона, либо отправить СМС на номер, указанный в инструкции. После электронной регистрации в телефоне появится подтверждение входа и время его совершения.

Регистрация посещения общественных мест позволяет быстро уведомить людей о возможном контакте с больным коронавирусом. В случае выявления заболевания у кого-либо из посетителей, остальным придет сообщение о том, что они оказались в зоне риска и им рекомендовано пройти тестирование на COVID-19.

 

Справочно: При посещении торгового комплекса «Южные ворота» строго необходимы средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук, а также соблюдение социальной дистанции с помощью специально нанесенной на территории ТК разметки. Обращаем внимание, что в настоящее время для посетителей работают только входы №№ 1, 3, 8, 10, 15, 17, 19, 21, 23, А и Ф

 

Южные ворота – оптово-розничный торговый комплекс, специализирующийся на товарах широкого потребления, расположенный на 19 км МКАД. Открыт в 2011 году. На территории 130 тыс. кв. м работает более 3 тыс. павильонов, в которых представлен широкий ассортимент товаров отечественных и зарубежных производителей.

Контакты:

ТК «Южные ворота»

Адрес: МКАД 19 км, вл.20 стр. 1

+7 499 682-90-90

info@yugnie-vorota.ru





заказать рекламу

оставьте заявку и мы свяжемся с вами в ближайшее время