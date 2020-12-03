ТК «ЮЖНЫЕ ВОРОТА» ПРИСОЕДИНИЛСЯ К СИСТЕМЕ ВХОДА ПО QR-КОДАМ

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Посетителям ТК «Южные ворота» при входе в комплекс рекомендовано проходить регистрацию по QR-кодам, чтобы в случае возможного контакта с носителем коронавируса оперативно получать оповещение об этом. Данная мера носит рекомендательный характер, но при массовом соблюдении позволит избежать распространения инфекции.
Инструкции по регистрации размещены на каждом входе в ТК «Южные ворота». Чтобы зафиксировать посещение, посетителям достаточно отсканировать QR-код камерой смартфона, либо отправить СМС на номер, указанный в инструкции. После электронной регистрации в телефоне появится подтверждение входа и время его совершения.
Регистрация посещения общественных мест позволяет быстро уведомить людей о возможном контакте с больным коронавирусом. В случае выявления заболевания у кого-либо из посетителей, остальным придет сообщение о том, что они оказались в зоне риска и им рекомендовано пройти тестирование на COVID-19.
Справочно: При посещении торгового комплекса «Южные ворота» строго необходимы средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук, а также соблюдение социальной дистанции с помощью специально нанесенной на территории ТК разметки. Обращаем внимание, что в настоящее время для посетителей работают только входы №№ 1, 3, 8, 10, 15, 17, 19, 21, 23, А и Ф
Южные ворота – оптово-розничный торговый комплекс, специализирующийся на товарах широкого потребления, расположенный на 19 км МКАД. Открыт в 2011 году. На территории 130 тыс. кв. м работает более 3 тыс. павильонов, в которых представлен широкий ассортимент товаров отечественных и зарубежных производителей.
Контакты:
ТК «Южные ворота»
Адрес: МКАД 19 км, вл.20 стр. 1
+7 499 682-90-90