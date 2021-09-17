Любовь Успенская: «Моя жизнь — музыка»

В Москве может появиться новый общественный транспорт – водоробус. По словам специалистов, он самый экологичный […]

Большинство растений адаптированы к условиям в российских квартирах, однако некоторые экзотические и тропические растения не […]

Комедийная актриса кино, телевидения и шоу Comedy Woman Марина Федункив за свои 50 лет работала […]

Маникюр и прочие услуги в сфере красоты, оказываемые на дому, а также репетиторство, присмотр за […]

Людям, достигшим 30-летнего возраста, нужно отказаться от употребления продуктов, которые могут спровоцировать различные заболевания и […]

ТК «ЮЖНЫЕ ВОРОТА»: ОБНОВЛЯЕМ ГАРДЕРОБ

За окном – новый сезон, вместо жарких летних дней приходит холодная осенняя пора. Пора приобретать теплые вещи! ТК «Южные ворота» расскажет, какие модели верхней одежды сейчас актуальны и как оставаться в тренде в дождливое и холодное время года.

При выборе верхней одежды следует учитывать переменчивость осенней погоды. Для ранней осени можно подобрать легкие куртки. В сезоне 2021-2022 стоит обратить внимания на модели в стиле «casual» со спортивными элементами. Джинсовки, кожаные косухи, бомберы, авиаторы и ветровки помогут создать яркий повседневный лук, а универсальные стеганые куртки и парки добавят образу женственности. Хорошей альтернативой станут элегантные тренчи в классических цветовых решениях – черном, коричневом, бежевом или зеленом.

К середине осени актуальными становятся более теплые элементы гардероба. Пуховики давно стали традиционной частью осенней моды. Они универсальны, удобны и практичны. Разнообразие моделей позволяет подобрать идеальный вариант для любой модницы. Пальто – классика осенней одежды. Трендом текущего сезона стали клетчатые модели, пальто с укороченными рукавами, вельветовые, а также приталенные модели в стиле ретро с мехом на воротнике.

Дубленки и шубки рассчитаны уже на позднюю холодную осень. Сегодня актуальны массивные модели свободного кроя в стиле оверсайз. Приталенные модели дубленок с капюшоном уходят в прошлое. Особую популярность набирают меховые изделия ярких и насыщенных расцветок, а также шубы с принтами. Короткие или длинные, цветные, меховые – чем ярче, тем эффектнее. Не бойтесь экспериментировать!

Приобрести стильную верхнюю одежду на любую погоду и время года можно в ТК «Южные ворота» на линиях 17 и 18, а также 23 и 26.

Справочно: на территории торгового комплекса «Южные ворота» действует комплекс мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Обязательно использование средств индивидуальной защиты (масок и перчаток), соблюдение социальной дистанции 1,5 метра. По периметру ТК установлены санитайзеры с антисептическими средствами.

Южные ворота – оптово-розничный торговый комплекс, специализирующийся на товарах широкого потребления, расположенный на 19 км МКАД. Открыт в 2011 году. На территории 130 тыс. кв. м работает более 3 тыс. павильонов, в которых представлен широкий ассортимент товаров отечественных и зарубежных производителей.