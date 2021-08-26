«СОГАЗ-Мед»: о том, как важно актуализировать полисы ОМС

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ГОТОВИМСЯ К ШКОЛЕ ВМЕСТЕ С ТК «ДУБРОВКА»

В ТК «Дубровка» представлен широкий ассортимент стильной и удобной школьной одежды для детей в возрасте от 6 до 17 лет от ведущих производителей из России и Турции. В торговом комплексе можно выбрать как традиционные цвета школьной формы – черный, синий, серый, так и новинки сезона 2021-2022 – модели бордовой и темно-зеленой расцветки, а также варианты с принтами в виде ромбов, клеткой и кельтскими узорами. Приобрести стильную одежду и обувь, а также детское нижнее белье, колготки и носки можно на восьмом ряду ТК «Дубровка».

Школьная форма должна соответствовать высоким требованиям: максимальный комфорт, практичность и эстетичный облик. Она должна демонстрировать индивидуальность и в то же время сдержанность.

В школе ребенок проводит большую часть времени, поэтому прежде всего следует подбирать комфортную одежду – ткани должны быть устойчивыми к износу, безопасными и сертифицированными, способными впитывать влагу и обеспечивать обмен воздуха. Наличие в составе натуральных тканей (шерсти, хлопка, вискозы) гарантируют комфорт в носке одежды.

Для девочек в тренде сейчас блузы с воротничками-жабо, лентами-завязками на воротнике, рукава-фонарики, кружево и рюши, ткань в клетку или горох. Набирают популярность сарафаны и платья свободного кроя, прямые или с плиссированной юбкой. Актуальными остаются школьные костюмы в комплекте с брюками высокой посадки и пиджаком с рукавами в три четверти.

Для мальчиков главным трендом остается современная классика: прямые брюки со стрелками или узкие по щиколотку и пиджак. В качестве материала для брюк используется хлопк, фактурный вельвет, джинс. Помимо классического варианта пиджака можно использовать пиджак-блейзер, кардиган или пуловер в трикотажном исполнении. Удачны сочетания верха комплекта в бежевых тонах и низа темной расцветки. В цветовой гамме рубашек и поло присутствуют светлые пастельные тона.

Справочно:

При посещении торгового комплекса строго необходимы средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук, а также соблюдение социальной дистанции с помощью специально нанесенной на территории ТК разметки.

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ТК «Дубровка» – комплекс общей площадью 97 тыс. кв. м с широким ассортиментом товаров и удобной инфраструктурой. Был открыт в 2010 году рядом с одноименной станцией метро. Удобное месторасположение обеспечивает ТК «Дубровка» высокую покупательскую проходимость и большой спрос.

Контакты ТК «Дубровка»:

Адрес: г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 13, стр.3

Телефон: +7 495 933-88-10

Сайт: http://dubrowka.ru/