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ТК «ДУБРОВКА»: МАНИКЮР В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

ПРЕСС-РЕЛИЗ

9 августа 2020 г.

Ежегодно 9 сентября отмечается Международный день красоты, приветствующий красоту во всех ее проявлениях. Красота XXI века продиктована косметологами, модными стилистами, визажистами, мастерами маникюра. Стать профессиональным нейл-мастером поможет ассортимент товаров для домашнего маникюра в ТК «Дубровка».

Красивые ногти придают уверенности в себе, поднимают настроение, повышают статус их обладательницы. Но не все могут выделить время для посещения салона. Для многих тема маникюра в домашних условиях является актуальной. Чтобы правильно сделать красивый маникюр, необходима предварительная подготовка. Она включает в себя приобретение маникюрных инструментов, дезинфицирующих средств и сопутствующих предметов, без которых нельзя обойтись.

Подготовительный процесс является важной частью правильного маникюра. На данном этапе снимается старое покрытие, обрезается кутикула, подпиливаются ноготки и выравнивается их поверхность. Для проведения процедуры можно использовать специальный аппарат или несколько пилочек и ручные инструменты. Качественные инструменты – залог здорового ухода за кутикулой, предотвращение расслаивания ногтей и высокая скорость процедуры.

Чтобы сделать профессиональный маникюр с использованием гелей и шеллака, необходимо приобрести набор для маникюра: это принадлежности для обрезки, средства для работы с гелем (ремуверы, праймеры и т.д.), ультрафиолетовая лампа. Особое внимание стоит уделить подборке лаков, чтобы маникюр смотрелся интересно и стильно. Специалисты советуют использовать краски контрастных цветов, к примеру, черный и белый, зеленый и желтый. Для более нежного оформления можно работать в пастельной гамме (розовый и белый, коричневый и бежевый). По мнению экспертов, модные цвета маникюра 2020-2021 – красный, насыщенный фиолетовый, лиловый или сиреневый.

Создать свой неповторимый стиль нейл-арта поможет ТК «Дубровка». Широкий ассортимент инструментов, покрытий, аксессуаров и украшений для самостоятельного маникюра можно приобрести на 2 ряду комплекса с 6:00 до 20:00.

Справочно: При посещении торгового комплекса строго необходимы средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук, а также соблюдение социальной дистанции с помощью специально нанесенной на территории ТК разметки.

ТК «Дубровка» – комплекс общей площадью 97 тыс. кв. м с широким ассортиментом товаров и удобной инфраструктурой. Был открыт в 2010 году рядом с одноименной станцией метро. Удобное месторасположение обеспечивает ТК «Дубровка» высокую покупательскую проходимость и большой спрос.

Контакты ТК «Дубровка»:

Адрес: г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 13, стр.3

Телефон: +7 495 933-88-10

Сайт: http://dubrowka.ru/