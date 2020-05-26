Эмин Агаларов: «Не все получилось, как мы планировали»

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Тина Канделаки: «Со мной очень сложно жить»

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ», грузинская и российская журналистка, телеведущая, автор книг по красоте «PRO лицо» и «PRO тело», а теперь еще и создатель сериалов, 4 мая представившая авторское шоу «Ешь, люби, тренируйся», эксклюзивно вышедшее в Яндекс.Эфире.

— За время самоизоляции сильно изменилось отношение к окружающей действительности?

— Страна вынужденно ушла в диджитал настолько, насколько это вообще возможно. Поверьте, мой мир изменился так же сильно, как и ваш, но первое, о чем я задумалась, — как использовать потенциал новой реальности с наибольшей пользой? Одним из таких решений стала реализация очередной нашей мечты с Линдой Гусевой (генеральным директором СПА Клиники «В Копернике» — ред.) — это создание «Школы красоты Тины Канделаки». Концепция очень проста: я всегда собирала вокруг себя лучших специалистов индустрии красоты, от гениальных технологов до косметологов и визажистов. Десятки людей, которые обладают уникальными компетенциями, работают со мной уже много лет. Сейчас и им очень непросто, и моей аудитории нелегко. Поэтому я решила создать онлайн-пространство, которое доставит их знания и опыт прямо по адресу, то есть тем, кто читает меня и интересуется моим личным опытом.

— Принесет ли это успех, на Ваш взгляд?

— Успех сейчас стал очень коротким. Сегодня я успешна, завтра — они. И это не просто красивые слова. Недавно мы разговаривали на эту тему с Давидом Кочаровым и он сказал: «Ты должна понимать, в чем ты сильнее своих бизнес-партнеров. Потому что в чем-то они сильнее тебя». Я сильнее не в том, что успешная, а в том, что уверенная: я накопила опыт, у меня есть независимость и нет необходимости работать только ради денег. Я точно знаю, чего хочу, могу найти ресурсы для реализации этого и нужных людей.

— Все это нашли даже в самоизоляции и создали цикл авторских выпусков «Ешь. Люби. Тренируйся», пять первых выпусков которого уже вышли в Яндекс.Эфире 4 мая…

— В этой моей программе «Ешь. Люби. Тренируйся» я показываю свои блюда, и вы поймете, что это простая пища. Не пища небожителей и привилегированных, а простые доступные всем продукты. Просто надо готовить это правильно, соблюдать порцию, не есть после 18 и тренироваться, друзья. Да-да! Именно тренироваться. Теперь, благодаря карантину, у меня есть возможность заниматься спортом каждый день.

— Ну, у Вас есть для этого возможности…

— Мне часто пишут о том, что я занимаюсь спортом лишь потому, что у меня есть спортивный зал. Друзья! Удобный зал для тренировок (пусть и совсем небольшой) может построить у себя каждый. Гантели, фитнес-резинки, утяжелители…

— Судя по выпускам нового шоу «Ешь. Люби. Тренируйся», действительно, легко можно создать условия для тренировок, создания линий своего тела, как и у Вас…

— У меня нет идеальных линий. Я это знаю. Но мое тело я обожаю, чувствую мышцы. Оно податливое и гармоничное. Это, на мой взгляд, именно то, что нужно каждой из нас. А не бегать за чьими-то канонами стройности и красоты.

— Но бегать, заниматься спортом все же нужно обязательно?

— Главный аспект в похудении — это не спорт, а питание. Физические нагрузки, конечно, важны, но без правильного и рассчитанного калоража в питании они не принесут должного результата. Недавно я перешла на новую диету — 1500 калорий в день.

— Получается, все-таки есть какие-то правила поддержания себя, своего тела в определенной форме?

— Мой медленный обмен веществ заставляет меня быть в тонусе и следовать моим правилам. Если я поем что-то после 18, это моментально отражается на моей фигуре. Ну и плюс не девочка я уже, 44 года, как-никак. Наверное, так у многих из вас. И нам нужно понимать это, и для поддержания красоты следовать четким, простым правилам для достижения отличных результатов. Во всем нужен труд. Неважно все это, семья или работа. Есть труд – есть результат. Нет-нет! Никакие другие законы тут не работают.

— А диеты?…

— Если честно, я себе позволяю поесть лишнего, но только в утренние часы. Вот все запрещенное – до двух часов.

— И что Вы едите в это время для создания красивой фигуры, упругой кожи и отличного настроения?

— Я отказалась от мяса, как, наверное, многие сейчас. Без него легче и проще. Из молочки я ем нежирные сыры, легкие живые йогурты. Уважаю жиры, а именно авокадо, льняное семя, орехи и не боюсь это есть. Советую ограничить углеводы – именно от них вы набираете вес. Много зелени и овощей. Безглютеновый хлеб. Много воды. Считаю особенно важным – интуитивно питаться. Если понимаете, что переели, — откажитесь от следующего приема пищи. Принимайте еду осознанно. Часто я пропускаю ужин и интервально голодаю, это около 12-14 часов. Отличная практика. Огромная ошибка менять рацион жестко и быстро. Например, я заменила конфеты, шоколад и мучное на финики, бананы, орехи, и только выиграла от этого. Скажу однозначно: красивая фигура – кропотливый труд. И я не имею в виду фигуру модели. Для меня красивая фигура – это упругая кожа, подтянутая попа, бодрое самочувствие.

— Все это вкупе с красотой лица сильно привлекает мужчин…

— Я не буду лукавить – я всю жизнь нравлюсь мужчинам. Да! Но сказать, что я за свои 44 года успела пережить какие-то невероятные, космические романтические приключения, было бы не совсем правдой по одной простой причине – всегда при всех слухах, всех приключениях, при всех историях, которые связаны со мной, у меня работа была на первом месте. Это выбор в любом случае.

— Но мужчины бывают разные – влиятельные и назойливые, бесцеремонные и наглые…

— Могу сказать, что такие мужчины не любят чересчур активных. Они сами активны. Им нужно отдыхать телом и душой. А со мной особо не отдохнешь. Чаще всего жены таких мужчин живут их жизнью, а я живу своей.

— А можете рассказать об истории с Брюсом Уиллисом?

— Мне, правда, везло, и на меня обращали внимание разные мужчины. И Брюс Уиллис тоже обратил на меня внимание. Он должен был приехать представить премьеру мультфильма, который он озвучивал. А там была такая история, что он не давал интервью. И было принято решение, что в России он даст интервью моей программе. Но при этом он хочет увидеть ведущую – кто она, что она… Так за кулисами, собственно говоря, познакомились. Было весело. У него очень хорошее чувство юмора.

— Вы много работаете. Вам кто-либо помогал в становлении Вашего бизнеса, развитии телеканала «Матч»?

— Вообще никто не помогал. Мы недавно с мужем разговаривали, и я сказала: «Ты знаешь, у меня такое ощущение, что я единственная жена из всех жен госчиновников, которая точно может сказать, что у нас даже совместного имущества нет». Вот реально! Я не шучу. Мы как-то так построили жизнь. Он мне очень хорошие слова сказал: что гордится тем, что не сделал меня слабее за эти 10 лет, а сделал только сильнее. Все, что я приобрела, приобретено мной, приобретено в кредит. Я об этом публично рассказывала. Он к этому не имеет никакого отношения. Все сразу записано на моих детей. У него никогда, кстати, не было желания приобретать со мной совместное имущество, так как он гораздо младше меня. Он из числа тех мужчин, которые считают, что владеть ничем не надо. Их поколение абсолютно по-другому смотрит на вещи.

— Как Вы относитесь к институту брака?

— В современном мире уже никто не верит в брак на всю жизнь. Я могу сказать по собственному опыту, что все ранние браки очень редко и очень сложно сохраняются. Потому что, конечно, люди становятся разными. Мы детьми поженились. Мне было 22 года. Сегодня моей дочери 20 лет. Если она сегодня выберет человека и выйдет за него замуж, я, конечно, это приму и поддержу мою дочь. Но я прекрасно знаю, что в 30 будет переоценка, в 40 будет переоценка. Она неминуема. Есть люди, которые хотят влиять только на свою семью, и они должны искать комфорт, потому что хотят влиять только на свою семью, очень узкую группу людей. А есть другие люди. Они в меньшинстве. Они хотят влиять на глобальные события. Я очень многого хочу, и я очень хорошо понимаю, что со мной очень сложно жить. Мои близкие это знают. И низкий поклон всем, кто был на протяжении этих 44 лет жизни со мной, потому что выдерживать очень сильно заряженного человека, который всегда находится в подготовке к следующему рывку, — это отдельное искусство.

Досье

Родилась

10 ноября 1975 г. в Тбилиси Грузинской ССР.

Карьера

Русская школа № 64 в Тбилиси – 1982-1992 гг.

Кафедра пластической хирургии Тбилисского медицинского института– 1992-1993 гг.

Факультет журналистики Тбилисского университета — 1993-1995г.

Переезд в Москву, работа на радиостанциях и телеканалах – с 1995 г.

Факультет международных отношений Российского государственного гуманитарного университета – 2003-2008 гг.

Владелица ресторана грузинской кухни «Тинатин» в Москве — с 2010 г.

Заслуженный журналист Чеченской республики – 18.04.2013 г.

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» — с 22.07.2015 г.

Личная жизнь

Андрей Кондрахин — муж, художник, бизнесмен, совладелец многопрофильной клиники «АСКОН» (1998-2010 г.).

Василий Бровко – муж, директор по коммуникациям и стратегическим исследованиям госкорпорации «Ростех» (с 2014 г.)

Мелания Кондрахина – дочь (11.01.2000 г.)

Леонтий Кондрахин – сын (28.04.2001 г.)