10 топ мест куда сходить в Москве на новогодние праздники

Бесплатными будут также парковки на улицах с 1 по 8 января Проезд на метро, МЦК […]

Новогодние праздники – это чудесное время, когда все мы немного возвращаемся в детство. В это […]

Татьяна Навка: «Талант танцевать на льду мне дан от Бога»

Конец нынешнего года и канун чемпионата России по фигурному катанию взбудоражил поклонников этого вида спорта самыми различными заявлениями фигуристов и их тренеров. Самым громким оказалось заявление о приостановке спортивной деятельности олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Одной из первых это решение 17-летней фигуристки поддержала знаменитая фигуристка, олимпийская чемпионка в танцах на льду в паре Татьяна Навка.

— В интервью Первому каналу Алина Загитова сообщила, что намерена участвовать в ледовых шоу и сразу же везде прозвучало уточнение, что она участвует в шоу «Спящая красавица: легенда двух королевств», исполняя главную роль…

— Алина Загитова — наш главный новогодний подарок всем зрителям. Эта фигуристка обладает невероятным талантом перевоплощения и уникальным стилем катания. Каждый ее выход на лед — завораживающая феерия. Наше шоу — эксклюзивная возможность насладиться выступлением Алины Загитовой и увидеть ее в абсолютно новом, сказочном образе.

— В этом же шоу есть еще один дебют – Вашей дочери Надежды…

— Для нее очень волнительно участвовать в шоу. Для меня это тоже волнительно, ведь я мама. Она еще маленькая. Честно, я тоже все еще думаю о том, что постоянные выступления – это слишком тяжелая нагрузка для пятилетней девочки. Наверное, все-таки она будет выступать не в каждом шоу. Это действительно сложно. Будут какие-то замены. Но опять же, я пока не могу сказать, какие и когда. Это же дети, и никогда ни в чем не можешь быть уверен. Дай, Бог, чтобы у нее хватило сил и желания выступить во всех шоу, но мы посмотрим.

— Вы показываете еще и прежнее шоу «Аленький цветочек», и одну недавнюю премьеру – «Руслан и Людмила». Например, в недавние выходные, 21 декабря выступили с ним в Твери…

— Да, там мы показали три спектакля для Тверской области, которые были организованы при участии губернатора Игоря Михайловича Рудени. Надеюсь, что все вместе мы подарили детям сказку в преддверии Нового года и Рождества.

— Другим дарите сказку, а своим самым близким, семье хватает времени как подарка?

— Времени друг на друга у нас всегда хватает, другое дело, что, конечно, его не всегда настолько много, сколько хотелось бы. Но, разумеется, когда у тебя премьера, ты волнуешься, уходишь с головой в работу и, может быть, где-то уделяешь меньше внимания родным и близким. По-другому невозможно. Но это такие этапы в жизни, моменты, они проходят, и все возвращается на круги своя.

— Возвращается ли? Многие артисты говорят, что после изматывающих проектов или сложных ролей часто настигает творческий кризис, творческая депрессия…

— У меня нет никакой творческой депрессии после, наоборот, выдыхаю — слава Богу, все закончилось, теперь можно отдохнуть.

-А может быть, не нужно женщинам сильно нагружать себя работой?

– Думаю, здесь каждому своё. Я знаю много женщин, полностью посвятивших себя семье. Они абсолютно счастливы в роли жены и матери. Для меня тоже семья всегда будет стоять на первом месте, и, что бы в жизни ни случилось, в первую очередь я, конечно, выберу родных и близких. Но в то же время по характеру мне всегда нужны движение и развитие. Кроме того, от Бога мне дан талант танцевать на льду и дарить людям радость. Я делаю зрителей счастливыми и сама получаю от этого удовольствие! К тому же мне нравится, что дочь видит: её мама живёт активной, интересной жизнью. В семьях, где родители ведут насыщенный образ жизни, дети растут такими же. Например, Надя уже сейчас очень занятая девочка.

— И чем занято ее время?

– Фигурным катанием, балетом, гимнастикой – одно дополняет другое. Также она ходит на музыку и плавание. Плюс, она изучает китайский, английский и французский, а по-русски, несмотря на свой юный возраст уже даже читает практически свободно.

— Обычно маленькие дети активно сопротивляются тому, что им не нравится. Вы строгая мама для своих девочек?

– Скорее справедливая. Наверное, свою старшую дочь я воспитывала строже. С Надеждой я намного мягче. Может, стала сентиментальнее с возрастом. Уже другими глазами смотрю на многие вещи, понимаю, что важно, а что неважно, за что нужно поругать, на что можно не обратить внимания. Но, тем не менее, я считаю, что у ребенка должны быть правила, рамки, за которые он не может выходить. Еще обязательно нужно держать свое слово, потому что дети очень хитрые и чувствительные к слабостям. Не нужно допускать ошибок.

— Сейчас в фигурном катании в большинстве своем участвуют девочки-подростки. Ушло время Ирины Родниной, когда можно было родить и снова стать олимпийской чемпионкой. Недавно Вы сказали, что минимальный возраст для участия во взрослых соревнованиях должен быть 16 лет.

– Это очень тонкий момент. Тут все на грани. И да, и нет. С одной стороны, эти девчонки огромные умнички, и то, что они делают, даже представить невозможно было еще несколько лет назад. Кто мог подумать тогда, что 15-летняя девочка сможет исполнять все эти страшные прыжки на таком уровне и такого высокого качества. Это просто здорово. Это однозначно продвигает спорт вперед. Не каждый ребенок способен на такое. С другой – это огромная нагрузка на весь позвоночник, на весь костный аппарат. Никто не знает, как это скажется на них с возрастом. Был такой великий тренер Станислав Жук. Все, кто у него катались, говорили, что это испытание на выживание: либо ты проходишь и становишься чемпионом, либо становишься, по сути, инвалидом и вылетаешь. Это справедливый отбор. Но если говорить касательно моего ребенка, мне было бы страшно наблюдать, как она билась бы в погоне за этими четверными прыжками. Я сама через это проходила, разве что не доходила до подобных ультрасложных элементов. Я вообще далека от этого была. Поэтому я не могу ответить на этот вопрос. Наверное, тренер должен видеть, кому это реально сделать, а кому нет, чтобы это не превращалось в поголовную погоню за четверными прыжками. Потому что в 14 – 15 лет как раз идет рост организма, когда формируются все косточки, когда девочка должна расти во все стороны. Я говорю сейчас, прежде всего, как мать.

— Вы много работаете. А как все-таки отдыхаете, восстанавливаете силы?

– Самое важное – здоровый сон. Также я хожу в баню. И, конечно же, будучи спортсменкой, люблю массаж – он очень помогает расслабиться и снять напряжение.

Досье

Родилась

13 апреля 1975 г. в г. Днепропетровске Украинской ССР

Карьера

Встала на коньки – 1980 г.

Первое выступление за сборную СССР – 1993 г.

Выступления за сборную России – с 1998 г.

Чемпионка мира, Европы, России – 2004, 2005 гг.

Победительница и призер многочисленных ледовых шоу – 2006-2016 гг.

Телеведущая на каналах «Звезда», «Матч», Первом – с 2013 г.

Личная жизнь

Александр Жулин – муж, фигурист, тренер (2000-2010 гг.)

Дмитрий Песков – муж, пресс-секретарь президента РФ В. Путина (с 01.08.2015 г.)

Александра Жулина – дочь (2.05.2000 г.)

Надежда Пескова – дочь (21.08.2014 г.)