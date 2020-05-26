Эмин Агаларов: «Не все получилось, как мы планировали»

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Тарзан ответил на критику из-за жалоб на нехватку денег

Российский актер, певец и бодибилдер Сергей Глушко известный как Тарзан, ответил на критику, которой он подвергся после того, как в сети разошлись приписываемые ему жалобы на нехватку денег. Соответствующее видео он разместил в своем Instagram — аккаунте.

По словам Глушко, он не говорил, что завидует пенсионерам и врачам, которые получают дополнительные выплаты от государства, а все цитаты, появившиеся в СМИ со ссылкой на него, придумала журналистка, которая брала у него интервью.