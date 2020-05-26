Эмин Агаларов: «Не все получилось, как мы планировали»

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Российский актер, певец и бодибилдер Сергей Глушко известный как Тарзан, ответил на критику, которой он подвергся после того, как в сети разошлись приписываемые ему жалобы на нехватку денег. Соответствующее видео он разместил в своем Instagram — аккаунте.
По словам Глушко, он не говорил, что завидует пенсионерам и врачам, которые получают дополнительные выплаты от государства, а все цитаты, появившиеся в СМИ со ссылкой на него, придумала журналистка, которая брала у него интервью.
«Журналистка задала мне вопросы и растворилась с улыбкой, а потом появился этот бред, который сейчас все муссируют, и на мою несчастную голову обрушился весь ваш праведный гнев. Я не знаю, что тут говорить. Это фейк», — подчеркнул артист.