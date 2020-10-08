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СВАДЕБНЫЙ СЕЗОН В ЮВЕЛИРНОЙ ГАЛЕРЕЕ ТК «ДУБРОВКА»

ПРЕСС-РЕЛИЗ

07 октября 2020 г.

К началу традиционного в России осеннего свадебного сезона Ювелирно-свадебная галерея в ТК «Дубровка» предоставляет молодожёнам скидку 20% на все действующие коллекции помолвочных и обручальных колец. Купон можно получить в администрации галереи. Продолжает свое действие и акция компании Roayl Diamonds – при покупке бриллианта оправа из золота в подарок. Опытные консультанты помогут с выбором модных новинок или изделий актуального во все времена классического дизайна.

В галерее можно приобрести ювелирные изделия различных производителей, таких как «Новое время», «Алмаз», «Анолит», «Royal Diamonds» – официальный партнер Международного холдинга SOKOLOV и многие другие.

В ассортименте семидесяти ювелирных бутиков представлены украшения на любой случай жизни для мужчин и женщин – драгоценные изделия из ювелирных сплавов (золота и серебра) различного дизайна с драгоценными или полудрагоценными камнями.

Изделие можно заказать и по собственному эскизу или воспользоваться услугами сотрудников дизайн-студии, которые помогут определиться с выбором модели по каталогу. Изготовить серьги, кольцо, браслет или цепочку можно из собственного материала или материала производителя, используя серебро, золото, драгоценные и полудрагоценные камни. В наличии имеются бриллианты, сапфиры, изумруды, топазы и другие камни.

Также для удобства посетителей на территории ТК «Дубровка» работает филиал Геммологического центра МГУ, в котором можно заказать исследование или экспертизу драгоценных камней и ювелирных изделий.

Ювелирно-свадебная галерея находится на территории торгового комплекса «Дубровка» рядом с зоной ФудКорта (вход 22,23).

Справочно: На территории ТК «Дубровка» действует комплекс мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Рекомендуется носить средства индивидуальной защиты (маска и перчатки), соблюдать социальное дистанцирование 1,5 метра и пользоваться санитайзерами с антисептическими средствами, установленными по периметру торгового комплекса.

ТК «Дубровка» – комплекс общей площадью 97 тыс. кв. м с широким ассортиментом товаров и удобной инфраструктурой. Был открыт в 2010 году рядом с одноименной станцией метро. Удобное месторасположение обеспечивает ТК «Дубровка» высокую покупательскую проходимость и большой спрос.

Контакты ТК «Дубровка»:

Адрес: г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 13, стр.3

Телефон: +7 495 933-88-10

Сайт: http://dubrowka.ru/