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Сувениры, весы, полотенце: что россияне не хотят получить на Новый год

Социологи составили рейтинг худших подарков к Новому году

Сувениры и символы года возглавили антирейтинг новогодних подарков для россиян, среди электроники самым нежелательным подарком оказалась электробритва, а 9% россиян признались, что передаривают полученные подарки.

В ходе исследования опрошенные составили рейтинг антиподарков, которые им не хотелось бы получить на Новый год: Сувениры, символы года (57%), мягкая игрушка (52%), весы (49%), мыло (48%), календарь (48%), станок для бритья (48%), массажный коврик (45%), биткоин (42%), набор косметики (40%), полотенце (38%)

Исследователи также составили рейтинг антиподарков среди гаджетов и электроники, его возглавила электрическая бритва, ее не хотели бы получить 48%. Еще 41% не хотят получить игровую консоль, 38% — музыкальную колонку, 37% — электронную книгу, 36% — навигатор, 31% — экшн-камеру, 29% — видеокамеру, 28% — робота-пылесос, по 27% — наушники и фотоаппарат.

Кроме того, исследование показало, что более половины — 53% — респондентов продумывают подарки для близких, обращая внимание на их пожелания, 18% идут в магазин со списком, который им составляют заранее, 15% дарят, что попадется на глаза.