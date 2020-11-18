ЗИМНИЕ КОЛЛЕКЦИИ ЧУЛОЧНО-НОСОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ В ТК «ЮЖНЫЕ ВОРОТА»

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Средневзвешенная цена кв. м в новостройках премиум-класса за год выросла на 18%

За год объем предложения премиум-класса в ЦАО сократился на 48%

Доля предложения квартир с отделкой в премиальном сегменте увеличилась на 14% за год

17.11.2020г. По данным департамента аналитики компании «БОН ТОН», по итогам октября 2020 г. на первичном рынке премиальной жилой недвижимости Москвы объем предложения составил 161,7 тыс. кв. м и 1,4 тыс. квартир в 23 проектах. В годовом выражении объем предложения сократился на 10% и 16% соответственно.

По итогам октября средневзвешенная цена (СВЦ) предложения квартир в премиум-классе составила 621,5 тыс. руб., что на 4,5% больше, чем в предыдущем месяце. В годовом выражении СВЦ выросла на 17,5%.

Более 90% предложения квартир премиум-класса приходится на ЗАО (57,9%) и ЦАО (33,2%). За год больше всего нарастил свои объемы ЗАО – на 60%, а его доля выросла на 25%. Максимальное сокращение доли продемонстрировал ЦАО – на 26%, а его объем – на 48%.

Самым доступным округом на первичном рынке квартир премиум-класса является САО с ценой квадратного метра 423,8 тыс. руб. (+2,9% за месяц), а самым дорогим – ЦАО с ценой квадратно метра 655,3 тыс. руб. (+5,1% за месяц). Больше всего за год наблюдалось подорожание в ЗАО и ЮАО – на 28% и 34%.

Почти по половине доли предложения находится на начальной (43,5%) и заключительной стадии строительной готовности (42,5%). За год доля предложения «на котловане» сократилась на 17%, а на заключительной — выросла на 10%.

Более половины предложения реализуется с отделкой – 52,1% которая за год выросла на 14%. Без отделки реализуется 45,3% предложения, которая уменьшилась за год на 12%.

Рейтинг округов по СВЦ, тыс. руб.

Контакты для прессы:

Екатерина Волгина, PR-менеджер

Агентство недвижимости «БОН ТОН»

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